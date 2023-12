Drucker: Cieľom výkonnostných zmlúv na VŠ je aj kvalita nad kvantitou

Bratislava 26. decembra (TASR) - Výkonnostné zmluvy na vysokých školách (VŠ) budú spočívať v zmene ich financovania, ktoré nebude závisieť iba od počtu študentov. Pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že počet študentov nepodporuje dosahovanie kvality vzdelávania a často degraduje jeho úroveň. Zámerom je aj produkovať kvalitnejších absolventov.



"VŠ nemajú motiváciu na konci dňa, ani tú ekonomickú, aby dosahovali lepšie výsledky, lebo nikto ich za to neodmení. Sú odmenené za počty študentov," zdôraznil. Výkonnostné zmluvy majú podľa jeho slov dopomôcť k vytváraniu určitých ukazovateľov kvality či očakávaných výsledkov.



Školy si pritom budú môcť vyberať z mnohých ukazovateľov, z ktorých niektoré budú povinné. Ako priblížil, všetky VŠ si musia vybrať aj nejaké nepovinné ukazovatele. Majú však šancu vybrať si ich podľa toho, ktorým smerom sa vydajú. Na základe toho získajú finančné prostriedky. Zámerom je aj to, aby sa VŠ na niečo špecializovali a vyprodukovali kvalitnejších absolventov, ktorí budú mať lepšie uplatnenie v praxi.



Jeden z ukazovateľov, na ktoré bude viazané financovanie, môže podľa Druckera zahŕňať napríklad uplatnenie absolventov na trhu práce. "Keď konkrétna fakulta bude chcieť získať dodatočné finančné prostriedky, uvedomí si, že potrebuje napĺňať takýto ukazovateľ, čím sa začneme zameriavať na ciele, ktoré sú dôležité pre Slovensko," podotkol.



Zmeny sa začnú od budúceho školského roka. Ministerstvo školstva o nich intenzívne diskutuje s VŠ. "Máme na to celý jeden rok, aby sme to hodnotili, upravovali, ale vychádzali sme z najlepších skúseností, napríklad britských škôl," dodal Drucker.