Drucker: Elektronické maturity budú povinné, no asi nie od začiatku

Bratislava 4. januára (TASR) - Všetky stredné školy postupne prejdú na elektronické maturitné skúšky. Od roku 2026 by sa mala na každej škole v nejakom rozsahu vykonať namiesto písomnej externej maturitnej skúšky elektronická. "Je však možné, že nie úplne každý maturant bude od začiatku testovaný výhradne elektronicky," uviedol v rozhovore pre TASR minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že na Slovensku plánuje postupné zavádzanie elektronického testovania.



Minister je zástancom overovacích cyklov tak, aby sa pri veľkých zmenách dva alebo tri roky systém dolaďoval. Žiaci sa potrebujú adaptovať na proces elektronického testovania. "Je dôležité to najskôr vyskúšať, overiť a čo nefunguje, zlepšiť, aby sme sa nepustili do niečoho, čo by mohlo zlyhať," podotkol minister.



Napríklad v Holandsku podľa neho zaznamenali nezrovnalosti pri elektronickom testovaní maturantov. "Keď zaviedli elektronické testovanie, zistili, že rovnaké testy v písomnej a elektronickej podobe vykazovali rozdielne výsledky v istej skupine detí," priblížil.



Elektronická maturitná skúška sa bude týkať externej časti, ktorú dnes študenti vypisujú ručne na odpovedné hárky. Po novom budú sedieť za počítačom a vypĺňať odpovede tam. Obsah i štruktúra maturitných otázok sa nezmenia. Ústna a písomná (slohová) časť internej maturitnej skúšky zostane zachovaná.