Drucker: Financovanie MŠ má priniesť kvalitu aj v chudobných regiónoch

Bratislava 18. augusta (TASR) - Financovanie materských škôl (MŠ) zo štátneho rozpočtu má zabezpečiť kvalitu a dostupnosť predprimárneho vzdelávania aj v chudobnejších regiónoch. Pre TASR to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Tieto obce podľa neho častokrát nemajú dostatok finančných prostriedkov, aby ufinancovali pedagógov.



"Vzdelávanie je potrebné priblížiť v najranejšom veku deťom a týka sa to aj mnohých marginalizovaných rómskych komunít, kde na toto trpia tieto komunity. Častokrát nemajú dostupné predprimárne vzdelávanie, ktoré by im mohlo najviac pomôcť," doplnil šéf rezortu. Zmena financovania škôlok sa však podľa neho, samozrejme, týka celého Slovenska.



Návrh novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení z dielne ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže v pondelok (19. 8.) prerokuje Hospodárska a sociálna rada SR. "Má sa vytvoriť diferencovaný a transparentný systém financovania predprimárneho vzdelávania, aby sa zabezpečila stabilita, odolnosť a účelové viazanie finančných prostriedkov vyčlenených na vzdelávanie," priblížil rezort v predkladacej správe.



Od 1. januára 2025 majú materské školy prejsť pod financovanie štátom. Rovnako tak aj školské kluby pre deti. Nateraz sú financované z daní príjmu fyzických osôb.