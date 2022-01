Drucker i Simon hovoria o potrebe spolupráce a alternatíve

Bratislava 8. januára (TASR) - Mimoparlamentné strany Dobrá voľba a Umiernení a Maďarské fórum hovoria o potrebe spolupráce a vytvorení alternatívy, aby sa do vlády už nevrátil Smer-SD. Šéf Maďarského fóra Zsolt Simon skonštatoval, že jeho strana sa nepripravuje s nikým spájať, ale chce spolupracovať. Predseda Dobrej voľby a Umiernených Tomáš Drucker hovorí o spolupráci stredopravých politických síl.



"Maďarské fórum sa momentálne nepripravuje s nikým spájať. Sme pripravení spolupracovať so slovenskými politickými subjektmi, ktorým záleží na tom, aby sa sem nevrátil Robert Fico a túto krajinu spravovali odborníci," povedal pre TASR Simon. Tento týždeň organizoval tlačovú konferenciu spolu s podpredsedom Dobrej voľby a Umiernených Alojzom Hlinom, ktorý bol v minulosti šéfom mimoparlamentného KDH. "Treba to vnímať ako aktivitu sedliaka z Oravy a sedliaka z Rimavskej Soboty, ktorým záleží na tom, aby v poľnohospodárstve nevládli korupčné a klientelistické schémy," objasnil.



Drucker hovorí, že je potrebné spolupracovať. "Slovensko je v ohrození, potrebuje normálnu vládu, ktorá ho vyvedie z chaosu a krízy. Kľúčovým politickým cieľom rozumných ľudí a rozumných politikov do parlamentných volieb musí byť formovanie alternatívy, aby vznikla vláda bez Smeru-SD Roberta Fica a bez súčasného politického cirkusu najmä v réžii OĽANO a Igora Matoviča," vyhlásil pre TASR s tým, že jeho strana chce takúto alternatívu pomôcť vytvoriť.



Simon zároveň uviedol, že nekomunikuje s predstaviteľmi mimoparlamentnej strany Aliancia, ktorá vznikla spojením maďarských strán Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť. "Momentálne komunikácia medzi nami nie je, pretože pri spájaní nás vylúčili, neprizvali nás k stolu," skonštatoval.