Drucker: Kľúčovou zmenou bude kurikulárna reforma
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Budúci rok bude kľúčovou zmenou zavedenie nového kurikula v oblasti vzdelávania v základných školách (ZŠ), tzv. kurikulárna reforma. Od nového školského roka začne platiť pre všetky základné školy. V koncoročnom rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Zároveň pripomenul, že zmena sa zavádza postupne a aktuálne učí po novom už približne polovica základných škôl.
Kurikulárna reforma sa bude týkať všetkých základných škôl, ktorých žiaci nastúpia do prvých ročníkov. Žiaci v druhom a treťom ročníku budú ešte pokračovať podľa doterajšieho spôsobu vzdelávania. Školy, ktoré sa do reformy zapojili v minulých rokoch, budú mať žiakov v novom systéme aj v ďalších ročníkoch.
Minister zároveň zdôraznil, že reforma nie je primárne o zmene učiva, ale najmä o zmene spôsobu výučby. Cieľom je rozvíjať zručnosti žiakov a viesť ich k porozumeniu učivu. „Nie je podstatné, aby som sa naspamäť naučil niečo odrapotať alebo aby som vypočítal nejaké príklady z matematiky, ale aby som rozumel tomu, prečo to tak je, pretože tieto všetky zručnosti deti budú potrebovať,“ uviedol.
Základné školstvo je podľa ministra základným preto, lebo sa v ňom budujú základy vedomostí a vzdelania. Tieto základy vzdelania majú byť prenositeľné bez ohľadu na to, či sa zo žiaka stane doktor, odborník v priemysle alebo vedátor. „Mnohé zručnosti získané v základnom vzdelaní sú prenositeľné, a preto sa na to sústreďujeme a od budúceho roka je to kľúčová zmena. No potrvá ešte niekoľko rokov, kým sa bude presúvať do ďalších rokov a ročníkov,“ dodal.
Čo sa týka kurikulárnej reformy, minister deklaruje, že ministerstvo robí všetko preto, aby školy podporili v jej implementácii. „Pôvodne sa plánovalo, že nábeh bude postupný, s najväčším rozšírením až na konci. Nám sa však podarilo už v druhom roku zapojiť takmer trojnásobný počet škôl oproti pôvodnému plánu. Dnes máme v reforme zapojenú približne polovicu škôl, čo je už veľmi solídna báza. Školy si môžu medzi sebou vymieňať skúsenosti, vedia si zavolať, poradiť sa,“ povedal minister.
Počas implementácie sa podľa neho vyskytli viaceré výzvy aj problémy, ktoré sa riešili, ale keďže už polovica škôl v súčasnosti vyučuje podľa nového kurikula, v tejto fáze existujú dostatočné kapacity na výmenu poznatkov. Podporu školám tak neposkytujú len regionálne centrá podpory učiteľov, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, ale aj samotné školy, ktoré už reformou prešli.
Nový štátny vzdelávací program pre základné školy bol prvotne overovaný v školskom roku 2023/2024. Do kurikulárnej reformy sa vtedy zapojilo 39 škôl. Ďalších vyše 420 škôl začalo učiť prvákov po novom od školského roka 2024/2025. Všetky základné školy budú mať povinnosť postupovať podľa neho vo výchove a vzdelávaní od prvého ročníka počnúc školským rokom 2026/2027.
