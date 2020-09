Drucker: Minister zdravotníctva M. Krajčí by mal zvážiť rezignáciu

Bratislava 17. septembra (TASR) – Zo vzletných rečí o novej kapitole v slovenskom zdravotníctve ostali len plané sľuby. V súvislosti so šesťmesačným pôsobením ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) to povedal predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker, ktorý Krajčího vyzval, aby zvážil svoje zotrvanie vo funkcii.



Podľa exšéfa zdravotníckeho rezortu predchádzajúce obdobie pod Krajčího vedením charakterizovali sfušované netransparentné výberové konania, odchod atestovaných lekárov, petície zamestnancov v nemocniciach, stúpajúci dlh štátnych nemocníc a najmä nezvládnutie boja s novým koronavírusom.



"Ako pripravil pán minister Slovensko na koronakrízu, keď si Úrad verejného zdravotníctva musel niekoľko mesiacov pýtať peniaze na zvládnutie náporu práce a dostal ich až po medializácii? Ako nastavil procesy, keď nakazení majú sami vyhľadávať svoje kontakty,“ pýta sa Drucker. O nekvalifikovanom postupe ministra má podľa Druckera svedčiť i to, že predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) neustále mení rozhodnutia pandemickej komisie.



Drucker je presvedčený, že Krajčí by mal pristúpiť k sebareflexii a zvážiť abdikáciu.