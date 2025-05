Drucker: Na analýzu mRNA vakcín proti C0VID-19 treba asi 350.000 eur

Bratislava 6. mája (TASR) - Na analýzu mRNA vakcín proti C0VID-19 bude potrebných zhruba 350.000 eur. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) o tom informoval po pracovnom rokovaní so zástupcami Slovenskej akadémie vied (SAV) i Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), na ktorom sa zúčastnil aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Ten ozrejmil, že pracoviská už naštartovali všetky potrebné procesy pre vykonanie analýzy na špičkovej úrovni.



„My sme si dnes prešli okrem teda tej odbornej časti a určitých špecifikácií aj samotné procesné veci, ktoré sa týkajú nejakého časového rámca a samotného rozpočtu,“ priblížil Šaško. Zdôraznil, že celou svojou autoritou stojí za slovenskými vedcami a výskumníkmi. „Budem očakávať výstupy tej analýzy, ktorá predpokladám, bude hotová na horizonte niekoľko málo mesiacov a táto analýza následne bude spracovaná do podoby výslednej správy,“ doplnil s tým, že správa bude následne transparentne zverejnená.



Drucker deklaroval, že SAV i ŠÚKL sú plne pripravené vykonať analýzu a vypracovať správu. „SAV ani Biomedicínske centrum nie sú certifikovaným pracoviskom. To ale neznamená, že nemá plné materiálne, technické a personálne vybavenie a zabezpečenie, aby takéto vedecké analýzy dokázala urobiť,“ poznamenal. Za podstatné považuje, že analýza buď potvrdí alebo jednoznačne vyvráti akékoľvek domnienky o bezpečnosti slovenských vakcín. „Som vďačný aj ja, že k tomuto pristúpime apoliticky, čisto odborne, na báze objektívnych vedeckých skutočností,“ doplnil minister.



Minister zdravotníctva minulý týždeň na základe poverenia vlády požiadal SAV o otestovanie vzoriek mRNA vakcín proti COVID-19. Odborníci by mali vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii. Rovnako vypracovať znalecký a expertný posudok vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus.