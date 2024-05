Drucker: Nahlasovať bombu na školách je zvrhlé

PREČÍTAJTE SI AJ: NA ŠKOLÁCH NAHLÁSILI BOMBY: Polícia prípady preveruje

Bratislava 7. mája (TASR) - Nahlasovať bombu na školách je zvrhlé, aj keby to bolo z recesie. Na sociálnej sieti to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v reakcii na nahlásenie výbušnín vo viacerých školách na Slovensku. Dúfa, že polícia páchateľa vypátra.Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v súvislosti so zvyšovaním bezpečnosti realizuje dotazník k ochrane mäkkých cieľov pre základné a stredné školy. Zapojenie škôl bolo ku koncu apríla na úrovni 74 percent. Dotazník prebieha do konca mája, keď by sa mal vyhodnocovať. Rezort zároveň pripomína, že existuje viacero relevantných legislatívnych predpisov, v zmysle ktorých by mohli školy v takýchto prípadoch postupovať.uviedol pre TASR odbor komunikácie a marketingu ministerstva. Plán ochrany predstavuje podľa rezortu školstva dokument, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia a postupy na zabezpečenie ochrany osôb pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti.V rámci prevencie by tak mala v súčinnosti s miestne príslušným okresným úradom vykonať každá inštitúcia analýzu rizík na posúdenie nebezpečenstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti a v závislosti od podstaty identifikovaných rizík pripraviť "sadu nástrojov" na možné minimalizovanie škôd na životoch, zdraví i majetku obyvateľov. Pri kreovaní jednotlivých postupov je možné primerane aplikovať i odporúčania, ako postupovať pri vzniku mimoriadnej udalosti.Ministerstvo má takisto vypracované metodické usmernenie pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách a školských zariadeniach. V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR pripravuje aktivity smerujúce k predstaveniu vzorovej dokumentácie na úseku civilnej ochrany. Týkať by sa mala okrem iného toho, ako by mali v obdobných situáciách školy a ich vedenia primerane reagovať.Policajti informovali, že bomby v utorok ráno nahlásili na školách v Bratislavskom, Trnavskom, Žilinskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. Oznámenia preverujú v priestoroch viacerých škôl. Bližšie informácie polícia poskytne, len čo to situácia umožní.