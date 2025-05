Drucker: Navrhujeme zmeny, ktoré posilnia ochranu zamestnancov škôl

Bratislava 22. mája (TASR) - Ministerstvo školstva navrhuje legislatívne zmeny, ktoré posilnia ochranu zamestnancov škôl. Reaguje tak na prípady útokov, výhražných správ či zastrašovania učiteľov a riaditeľov. V pripravovanej novele školského zákona chce tiež zaviesť pojem „ochrana duševného zdravia“. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Priestupkom má byť podľa Druckera napríklad poškodenie cti, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti či verejné zosmiešnenie učiteľa. Postihované bude aj šírenie nepravdivých informácií a osobných údajov s cieľom spôsobiť ujmu. Cieľom je chrániť dôstojnosť a bezpečie tých, ktorí sa starajú o deti v školách, priblížil. „Musíme sa zastať týchto ľudí, nemôžme dopustiť a dovoliť, aby sa takýmto spôsobom zvyšoval strach a obava vyjadriť sa alebo realizovať sa v rámci školstva,“ skonštatoval Drucker.



Tvrdí, že priestupku sa môže dopustiť aj pedagogický alebo odborný zamestnanec, ak opakovane nebude riešiť vážne prejavy rizikového správania, poruší práva dieťaťa, objektivitu pri hodnotení alebo etický kódex. Kontrolovať by to mala Štátna školská inšpekcia. „Máme rôzne podnety, keď proste vidíme, že situácia na niektorých školách sa dlhodobo nerieši alebo tam môže byť naozaj individuálny problém a konflikt vo vzťahu k niektorým deťom,“ poznamenal šéf rezortu školstva.



Možnosť postihu bude podľa Druckera platiť aj pre rodiča, ktorý napriek opakovanému rizikovému správaniu dieťaťa odmieta odbornú pomoc. Týkať sa to má výnimočných prípadov, kde iné formy podpory zlyhali a je ohrozená bezpečnosť v škole.



Pribudnúť má aj praktická príručka na podporu spolupráce s rodičmi. Zameria sa na informovanie, budovanie komunity a spolurozhodovanie, vrátane riešenia problémových situácií. „Vzťah medzi školou a rodinou je kľúčový. Chceme školám pomôcť budovať ho citlivo a realisticky, s ohľadom na reálne kapacity aj rôznu mieru zapojenia rodičov,“ povedal minister.



V nadväznosti na tragédiu v Spišskej Starej Vsi chce rezort zlepšiť aj prenos informácií medzi školami a odbornými zariadeniami. Od roku 2026 bude súčasťou „spisu dieťaťa“ aj prehľad podporných opatrení, ktoré dieťa dostalo, aby škola vedela okamžite zareagovať. Poradenské zariadenia budú mať povinnosť informovať školu o správaní, ktoré môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť, vysvetlil. „Chcem zdôrazniť - nejde o stigmatizáciu detí. Psychiatrické diagnózy sú a zostanú dôverné. Samotná diagnóza nie je dôvodom na obavy. Posúdenie rizika zostáva na odborníkoch. Náš systém musí byť citlivý a postavený na dôvere, nie na strachu,“ podotkol Drucker.



Zároveň informoval o vytvorení tzv. plávajúcich psychológov alebo školského podporného tímu. Dôvodom je, že psychológovia nie sú na všetkých školách a sanovať by to podľa ministra vedeli z Centra poradenstva a prevencie.