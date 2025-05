Drucker: Škôlku od troch rokov už dnes navštevujú tri štvrtiny detí

Bratislava 7. mája (TASR) - Škôlku od troch rokov už dnes navštevujú tri štvrtiny detí. Zdôraznil to minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v reakcii na kritiku zavedenia povinného prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy (MŠ) postupne od štyroch, následne od troch rokov. Minister je otvorený debatám a zdôraznil, že nikoho nebudú nútiť, chcú len zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie.



„Pravda je taká, že dnes škôlku od troch krokov navštevujú tri štvrtiny detí. Prevažná časť, ktorá škôlku nenavštevuje, sú deti práve zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ povedal Drucker novinárom v stredu pred rokovaním vlády. „Sme otvorení debatám. Treba si však povedať, že ciele, za ktoré sa Slovensko postavilo a ktoré mame aj v rámci EÚ, sú, že do roku 2030 budeme mať zaškolenosť na úrovni 95 percent detí od troch do piatich rokov. Dnes sme na úrovni zhruba 86 percent,“ doplnil.



Drucker nejde podľa svojich slov nikoho nútiť. „Ak rodičia dokážu zabezpečiť predprimárne vzdelávanie doma, majú absolvovanú aspoň strednú školu, tak to dokážu. Ale ak chceme deťom zabezpečiť úspešnosť, musíme im dať kvalitné predprimárne vzdelávanie, ktoré začiatkom do ďalšej kariéry, to ďalšieho vzdelávania,“ dodal. Minister „akože záchrancom“ rodiny odkázal, nech sa venujú primárne svojej rodine a nech nepolitikárčia.



Rezort školstva chce znížiť vekovú hranicu pre povinné predprimárne vzdelávanie. Od roku 2027 to budú deti od veku štyroch rokov a od septembra roku 2028 deti vo veku troch rokov.