Drucker: Oblasť duševného zdravia detí musí byť jedna z kľúčových tém

Bratislava 1. decembra (TASR) - Duševné zdravie detí musí byť v oblasti vzdelávania a výchovy jednou z kľúčových tém. Vo štvrtkovej diskusnej relácii TV JOJ Na hrane to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáš Drucker (Hlas-SD). So svojimi predchodcami, exministrami Branislavom Gröhlingom (SaS) a Jánom Horeckým (KDH), diskutovali o probléme duševného prežívania detí v kontexte posledných tragických udalostí, pod ktoré sa podpísala šikana.



Drucker zdôraznil, že musí byť venovaná dôsledná pozornosť skúmaniu toho, čo všetko v súčasnosti ovplyvňuje vzdelávanie i výchovu. "Tak, ako škola dnes nepredstavuje monopol pre vzdelávanie, nepredstavuje ani monopol pre výchovu. Do tej výrazne vstupuje už nielen rodina, ale aj sociálne interakcie," vysvetlil. Práve lepšie pochopenie previazanosti všetkých faktorov pomôžu podľa Druckera tiež lepšie nastavovať v školách podmienky pre efektívnejší boj so šikanou.



Branislav Gröhling zdôraznil zásadu nulovej tolerancie. Poukázal na to, že sa musí zmeniť všeobecný postoj k šikane, ako k niečomu, čo tu vždy bolo. "Nemôže sa báť niekto nahlásiť šikanu, musí sa báť ten, kto šikanuje, musí sa báť šikanovať. Takto sa k tomu musí postaviť celé prostredie," vyhlásil.



Ján Horecký zdôraznil tlak vnemov, ktorými sú v súčasnosti deti ovplyvňované prostredníctvom komunikačných technológií, rovnako vplyv virtuálnej reality a ideálu, ktorý znižuje ich schopnosť sebaakceptácie. Je preto naklonený myšlienke regulovať prístup k mobilom, na základných školách by ich nepovolil, na stredných školách ich používanie obmedzil. Odvoláva sa pritom aj na odporúčania psychológov. "Smartfón nie je len potenciálny nástroj kyberšikany, ale je to aj prostriedok, ktorý odoberá deťom možnosť rozvíjať sociálne zručnosti. Čim viac trávia času na mobile, tým sa menej rozprávajú, menej hrajú, menej športujú," argumentoval.