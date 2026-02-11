Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Drucker: Od Kotlára sme sa na rokovaní vlády nič zásadné nedozvedeli

Na snímke minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) prichádza na 127. rokovanie vlády SR v Bratislave 11. februára 2026. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Podľa Druckera je podstatné, aby konal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).

Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) tvrdí, že od splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára sa v stredu na rokovaní vlády nič zásadné nedozvedeli. Podľa jeho slov Kotlár poskytol len ústnu informáciu, pričom hovoril hlavne k trestnému stíhaniu. „Nepreberali sme nič detailné ani sme nič neschvaľovali, ani sme nič neprijímali. Nebola tam žiadna debata, žiadna diskusia,“ povedal Drucker po rokovaní vlády k informácii splnomocnenca, ktorú vláda schválila v utajenom režime.

Podľa Druckera je podstatné, aby konal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). „Taká dohoda bola, že s ministrom zdravotníctva si musia prejsť tie informácie. (...) Je to predovšetkým minister zdravotníctva, ktorý má k dispozícii množstvo informácií a ktoré vie ponúknuť,“ uviedol Drucker. Opätovne pritom vyzdvihol štúdiu Slovenskej akadémie vied, ktorá preukázala, že mRNA vakcíny neobsahujú žiadne zvýšené zložky DNA. „To je pre mňa dôležité, ale v mnohých otázkach odborne vecných musí, samozrejme, prísť minister zdravotníctva,“ zopakoval.

Dodal, že žiadny materiál k stiahnutiu mRNA vakcín Kotlár nepredložil. „Žiadny materiál takýto nebol poskytnutý. Takúto informáciu tiež povedal, že to žiada, ale žiadne uznesenie k tomu sme neprijali ani k tomu nebola debata,“ podotkol šéf rezortu školstva.

Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) prezentoval Kotlár informácie a čísla, ktoré boli pre neho zarážajúce. Priblížil tiež, že Šaško na rokovaní povedal, že si musí informácie preveriť. „Bude to ďalej téma,“ myslí si Takáč.
