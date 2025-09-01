< sekcia Slovensko
Drucker odmieta tvrdenia o likvidácii súkromného školstva
Slovenský Grob 1. septembra (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) odmieta tvrdenia o likvidácii súkromného školstva a diskriminácii v súvislosti s novelou zákona o financovaní škôl a školských zariadení a ďalších školských zákonov. Povedal to na krátkom brífingu po otvorení nového školského roka na Základnej škole v Slovenskom Grobe v okrese Pezinok aj v reakcii na protesty avizované Asociáciou súkromných škôl a školských zariadení.
„Absolútne odmietam diskrimináciu, odmietam aj nepravdivé informácie a polopravdy. Nepravdivé predovšetkým v tom, že ide o akúsi likvidáciu súkromného školstva,“ povedal Drucker s tým, že rezort školstva pripravoval legislatívu dlhodobo, avšak v úvode neevidoval veľký záujem o nej diskutovať. „Počas leta boli veľmi intenzívne debaty so zástupcami cirkevných škôl, či už s evanjelickými alebo katolíckymi. Tam si myslím, že máme veľmi kvalitný návrh vďaka tomu, že títo partneri sa pravidelne zúčastňovali,“ podotkol.
Vyjadril presvedčenie, že legislatívny návrh je dobrý aj pre súkromné školstvo. „Mrzí ma, že práve hlavní predstavitelia viac prispievali na sociálnych sieťach ako v rokovaniach, pretože sa nezúčastňovali rokovaní,“ podčiarkol. Naďalej však avizuje pripravenosť diskutovať. „Apeloval by som na zriaďovateľov súkromných škôl a rodičov, aby si naštudovali zákon. Sme pripravení o tom hovoriť,“ dodal minister.
Zopakoval, že štát musí primárne sledovať verejný záujem. „Ústavou ukladáme povinnosti všetkým občanom SR, teda deťom, že je povinná školská dochádzka. Zároveň, že je bezplatná. Toto primárne musí štát naplniť, chce to napĺňať verejnými školami a k tomu prispôsobiť celé školstvo,“ doplnil. Mnoho verejných, súkromných aj cirkevných škôl prináša podľa neho výraznú hodnotu do slovenského vzdelávacieho systému. „Majú aj osobitné postavenie a tak sme ho aj deklarovali v tomto návrhu zákona, kde sa dostalo aj ustanovenie o potvrdení osobitného významu pre cirkevné a súkromné školy,“ uzavrel.
Vláda na augustovom rokovaní schválila návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení. Má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Ten by sa mal znížiť cirkevným či súkromným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, a to o 20 percent.
Návrh na zmenu financovania škôl je podľa Asociácie súkromných škôl a školských zariadení nespravodlivý a likvidačný pre súkromné školy. Ku kritike sa pridalo aj Fórum kresťanských inštitúcií či správna rada Združenia katolíckych škôl Slovenska. Na znak nesúhlasu s navrhovanou úpravou financovania cirkevných škôl sa v pondelok o 10.00 h na päť minút rozozvučia zvony kostolov na území Trnavskej arcidiecézy.
Drucker považuje zvýšenie platov zamestnancov v školstve za stabilizačný prvok
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) považuje zvýšenie platov zamestnancov v školstve za stabilizačný prvok. Uviedol to po otvorení nového školského roka na základnej škole v Slovenskom Grobe v okrese Pezinok. Platové tarify sa zvýšili od septembra o sedem percent, k ďalšiemu zvýšeniu príde od januára 2026.
„Želal by som si, aby to mohlo byť viacej, ale v čase konsolidácie je toto číslo enormné, pretože predstavuje zhruba 700 miliónov eur, o koľko pôjde do školstva viac peňazí v dôsledku zvyšovania platov,“ priblížil minister. Existujú podľa jeho slov aj ďalšie opatrenia, ktoré by mali pomôcť stabilizovať nedostatok zamestnancov.
„Sú to štipendiá, ktoré sme poskytli vo výške 4000 eur ročne pre budúcich učiteľov, pre aprobácie, ktoré nám chýbajú,“ dodal. Prípadné zavedenie automatického mechanizmu zvyšovania platových taríf bude predmetom rokovaní. „My sme sa zaviazali, že o tom budeme rokovať a budeme hľadať riešenia,“ doplnil Drucker.
Zopakoval, že približne polovica základných škôl sa od aktuálneho školského roka zapája do kurikulárnej reformy. „Od budúceho školského roka to už bude povinné pre všetky základné školy. Začína sa prvými ročníkmi,“ ozrejmil. Zmena spôsobu vzdelávania má podľa jeho slov priniesť žiakom lepšie porozumenie učivu.
Začiatok nového školského roka sa niesol na elokovanom pracovisku Základnej školy s materskou školou v Slovenskom Grobe aj v znamení otvorenia nových priestorov školy. „Z plánu obnovy bola financovaná prístavba a nadstavba školy. Kapacita sa zvyšuje o 12 tried, plus kabinety a iné zázemie vrátane jednej počítačovej a jazykovej miestnosti,“ uviedol pre TASR starosta obce Štefan Gašparovič.
Práce boli financované z plánu obnovy. „Dostali sme nenávratný finančný príspevok tri milióny eur. Práce mali byť podľa zmluvy zrealizované do desať mesiacov, ale podarilo sa nám to za osem mesiacov,“ podotkol. Nové vzdelávacie priestory si podľa jeho slov vyžiadal neustály nárast obyvateľov žijúcich v obci.
