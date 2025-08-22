< sekcia Slovensko
Drucker odmieta vyjadrenia o zmene školských zákonov
ASŠŠZ kritizovala viaceré súčasti návrhov zákona o financovaní škôl a školských zariadení a aj zákona o školskej správe.
Bratislava 22. augusta (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) odmieta vyjadrenia Asociácie súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) o zmenách paragrafového znenia školských zákonov zo stredy (20. 8.) na piatok. Doplnené bolo podľa ministra iba jedno ustanovenie a ďalšie zmeny boli legislatívno-technického charakteru. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii v reakcii na novinársku otázku. Asociácia tvrdí, že zmeny zákonov boli rozsiahlejšie a udiali sa bez akejkoľvek odbornej diskusie.
ASŠŠZ kritizovala viaceré súčasti návrhov zákona o financovaní škôl a školských zariadení a aj zákona o školskej správe. Podotkla, že v stredu boli rokovania o troch školských zákonoch zastavené s tým, že minister bude komunikovať s poslancami a vysvetľovať znenia. „Namiesto toho však zo stredy do dnes došlo k zmene paragrafových znení, a to takým spôsobom, že sa opäť menia pravidlá hry,“ tvrdí.
Ako upozornil minister, ASŠŠZ nepoctivo šíri nepravdy. Podotkol, že znenia školských zákonov sa menili v priebehu medzirezortného pripomienkového konania a zo stredy na piatok išlo iba o malé zmeny. „Išlo o jedno ustanovenie s tým, že rešpektujeme prínos a garanciu charakteru cirkevných a súkromných škôl,“ priblížil.
Minister zároveň uviedol, že pre preložené rokovanie vlády zo stredy na piatok v súvislosti s niektorými školskými zákonmi sa vo štvrtok (21. 8.) stretol s koaličnými partnermi aj predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD). So zmenami zákonov podľa neho všetci jednoznačne súhlasili. Podotkol, že pripomienky podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS) boli ešte „tvrdšie“ vo vzťahu k súkromným školám, ktoré vyberajú poplatky a normatívny príspevok by sa im mohol znížiť ešte viac ako o 20 percent.
Školské návrhy ASŠŠZ kritizovala aj počas predošlého legislatívneho procesu. Návrh na zmenu financovania škôl je podľa nej nespravodlivý a likvidačný pre súkromné školy. Ku kritike sa v piatok pridalo aj Fórum kresťanských inštitúcií, ktoré adresovalo otvorený list predsedovi vlády, ministrovi školstva a členom vlády SR. Okrem zmeny financovania či určenia školských obvodov kritizuje aj zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania. Konferencia biskupov Slovenska ocenila otvorenosť vlády pri hľadaní riešení k navrhovanej novele školského zákona. Zároveň však zostáva v rozpore s jej aktuálnou podobou.
