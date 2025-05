Drucker odmieta, že by koalícia plánovala po schválení rozpočtu voľby

Bratislava 25. mája (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) odmieta, že by koalícia plánovala po presadení budúcoročného rozpočtu v Národnej rade (NR) SR vyvolať predčasné voľby, ako to tvrdia predstavitelia opozičného hnutia Slovensko. Opozičný poslanec NR SR Ivan Štefunko (PS) koalíciu kritizoval, že doteraz neposkytuje adresnú pomoc napríklad v prípade zastropovania cien energií. Uviedli to v nedeľu v diskusnej relácii TA3 V politike.



„Toto sú absolútne nezmysly, nijaké takéto debaty neprebiehajú. Na to, na čo sa chceme sústrediť, je pripraviť kvalitný rozpočet, samozrejme stabilizovať tie úlohy, ktoré sú pred nami,“ uviedol Drucker.



Štefunko kritizoval vládne strany aj pre nízku mieru príchodu investorov na Slovensko či ekonomickú situáciu krajiny.



Podľa Druckera sankcie proti Rusku pre napadnutie Ukrajiny nefungujú dobre. Na konci podľa neho aj tak európske krajiny nakupujú ruskú ropu a plyn, no iba sprostredkovane a drahšie. Štefunko reagoval, že Česko, ktoré sa od ruských surovín odstrihlo, má ceny energií nižšie ako Slovensko.



Minister školstva v súvislosti s klesajúcimi preferenciami jeho strany vyhlásil, že Hlas-SD je stabilný. Odmietol, že by sa diskutovalo o zmene vedenia strany vrátane jej predsedu Matúša Šutaja Eštoka. „Budeme musieť reagovať na niektoré veci hlasnejšie,“ uviedol. Myslí si, že strana sa nahlas vyjadrila aj k ceste premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy. Opozičný poslanec si podľa svojich slov pozrie, ako sa bude hlasovať na ďalšom zasadnutí vlády, kde by mali ministri premiérovu cestu dodatočne schvaľovať.



Poslanec zároveň kritizoval aj diskusiu o zmenách vo vyplácaní štátneho príspevku za voľby pre politické strany. „My sme najsilnejšia strana na Slovensku a sme presvedčení, že sa tam (do parlamentu, pozn. TASR) dostaneme, ale my sme za to, aby tu bola férová politická súťaž, aby nerozhodovali o tom peniaze, kto môže vstúpiť do politického ringu alebo nie,“ uviedol. Drucker tvrdí, že túto diskusiu eviduje, no venuje sa jej primárne minister vnútra Šutaj Eštok. Vyhlásil, že zmena jedného volebného obvodu je legitímna téma Hlasu-SD už roky.