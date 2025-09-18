< sekcia Slovensko
Drucker odmieta, že o školských zákonoch nekomunikovali s partnermi
Myslí si, že mnohým kritikom prekáža elitárstvo.
Bratislava 18. septembra (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) odmieta tvrdenia o tom, že by sa o balíku školských zákonov nekomunikovalo s partnermi. Pripomenul dátumy viacerých stretnutí. Uviedol to v pléne Národnej rady (NR) SR na konci diskusie o daných návrhoch, o ktorých sa v parlamente rokovalo v zlúčenej rozprave. Avizoval tiež detailnejšiu diskusiu k bodom na parlamentnom školskom výbore.
„Zákony vraj neboli komunikované s partnermi. To nie je pravda, to je lož. (...),“ vyhlásil Drucker. Odmietol viaceré námietky opozičných predstaviteľov k novému zákonu o financovaní škôl, ktorý okrem iného hovorí o tom, že súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ, by sa mal znížiť normatívny príspevok o 20 percent. Opozícia to kritizovala a hovorila o hrozbe straty identity cirkevných škôl či prípadného začiatku výberu školného. Drucker v tejto súvislosti upozornil na to, že zvýšenie školného nehrozí školám, ktoré budú ochotné mať aspoň čiastočné povinnosti ako verejné školy.
Myslí si, že mnohým kritikom prekáža elitárstvo. „Že zrazu sa nám sem niekto dostane do školy,“ podotkol. V tejto súvislosti sa oprel napríklad o dokument s názvom Identita katolíckych škôl pre kultúru a dialóg, ktorý podľa neho hovorí o tom, že dané zariadenia by nemali žiadať tvrdú príslušnosť ku viere, ale mali by participovať na evanjelizačnej misii. Argumentoval, že návrh zákona je s týmto v súlade a rovnako aj s odporúčaniami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
O niektorej kritike opozície je minister pripravený diskutovať. Narážal tým napríklad na návrh, podľa ktorého by mala kmeňová škola aspoň raz za školský rok skontrolovať plnenie podmienok, na základe ktorých bolo povolené individuálne vzdelávanie. „Poďme o tom debatovať, ja som otvorený,“ dodal.
