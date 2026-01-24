< sekcia Slovensko
Drucker: Pastorek bol človekom, ktorý zásadne prispel k rozvoju vedy
Vedec, bývalý riaditeľ Virologického ústavu (VÚ) Slovenskej akadémie vied (SAV) a bývalý predseda SAV Jaromír Pastorek v sobotu vo veku 68 rokov zomrel po ťažkej chorobe.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Jaromír Pastorek bol výnimočným vedcom, vizionárom a človekom, ktorý zásadne prispel k rozvoju slovenskej aj svetovej vedy a výskumu. Jeho práca v oblasti molekulárnej biológie a onkológie zanechala trvalú stopu a inšpiruje ďalšie generácie vedcov. V súvislosti s jeho úmrtím to na sociálnej sieti napísal minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Vedec, bývalý riaditeľ Virologického ústavu (VÚ) Slovenskej akadémie vied (SAV) a bývalý predseda SAV Jaromír Pastorek v sobotu vo veku 68 rokov zomrel po ťažkej chorobe. Bol globálne jedným z najcitovanejších slovenských vedcov a jeho vedecké dielo je prínosom do celosvetového poznania v oblasti molekulárnej biológie a experimentálnej onkológie. V ostatnej dobe sa ako spoluobjaviteľ nádorového biomarkera CA9 venoval vývoju protinádorovej liečby, ktorú mu osud nedovolil zavŕšiť.
