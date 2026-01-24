Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. január 2026Meniny má Timotej
< sekcia Slovensko

Drucker: Pastorek bol človekom, ktorý zásadne prispel k rozvoju vedy

.
Jaromír Pastorek, archívne foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Vedec, bývalý riaditeľ Virologického ústavu (VÚ) Slovenskej akadémie vied (SAV) a bývalý predseda SAV Jaromír Pastorek v sobotu vo veku 68 rokov zomrel po ťažkej chorobe.

Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Jaromír Pastorek bol výnimočným vedcom, vizionárom a človekom, ktorý zásadne prispel k rozvoju slovenskej aj svetovej vedy a výskumu. Jeho práca v oblasti molekulárnej biológie a onkológie zanechala trvalú stopu a inšpiruje ďalšie generácie vedcov. V súvislosti s jeho úmrtím to na sociálnej sieti napísal minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Vedec, bývalý riaditeľ Virologického ústavu (VÚ) Slovenskej akadémie vied (SAV) a bývalý predseda SAV Jaromír Pastorek v sobotu vo veku 68 rokov zomrel po ťažkej chorobe. Bol globálne jedným z najcitovanejších slovenských vedcov a jeho vedecké dielo je prínosom do celosvetového poznania v oblasti molekulárnej biológie a experimentálnej onkológie. V ostatnej dobe sa ako spoluobjaviteľ nádorového biomarkera CA9 venoval vývoju protinádorovej liečby, ktorú mu osud nedovolil zavŕšiť.
.

Neprehliadnite

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude