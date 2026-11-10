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Drucker: Podporujeme spoločné riešenia na reguláciu online prostredia
Drucker uviedol, že nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európskej únie sa zvyšuje agresivita, mobilizácia a radikalizácia k násiliu vo veľmi mladom veku.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Bezpečnosť detí v školách a v online priestore, prevencia násilia a radikalizácia mladých ľudí sú témami, ktoré presahujú hranice štátov. Po spoločnom utorkovom zasadnutí vlád Slovenskej a Českej republiky to uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že podporujú riešenia na reguláciu online prostredia zo strany Európskej únie a Komisie, ale zároveň na Slovensku nechcú v tejto súvislosti čakať. Rovnaký názor zastáva aj minister školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky Robert Plaga.
Drucker uviedol, že nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európskej únie sa zvyšuje agresivita, mobilizácia a radikalizácia k násiliu vo veľmi mladom veku. „Naše školy čelia útokom naprieč celou Európou a je to niečo, na čo sme neboli zvyknutí. Otvorene poviem, ani si zvykať nemienime. Prijímame mnohé opatrenia na to, aby sme podporili bezpečnosť na školách,“ povedal šéf slovenského rezortu školstva. Poukázal na to, že deti sú v súčasnosti prepojené aj s online prostredím, v ktorom vyrastajú, a preto obidve krajiny už prijali v tejto súvislosti viaceré opatrenia.
„Plne podporujeme spoločné riešenia na reguláciu sociálnych sietí a online prostredia, aby bolo bezpečné pre naše deti, aby algoritmy nezvíťazili nad ľuďmi,“ povedal Drucker. Zároveň je rád, že Európska únia a Komisia začali konať aj s prípravou nového právneho aktu EU Kids. Podľa neho to však nič nemení na tom, že ako krajiny a vlády majú povinnosť chrániť deti a občanov. Poznamenal, že na najbližšom zasadnutí rady predložia stanovisko, kde požadujú, aby Európska komisia nebránila členským krajinám chrániť svoje deti.
Plaga uviedol, že celú Európu trápi duševná pohoda detí. Poukázal na to, že povinnosťou každého ministra školstva je nečakať na to, čo pripraví Európska únia, ale urobiť maximum, čo sa dá v každej krajine.
Druhou spoločnou témou bola spolupráca v oblasti vzdelávania odborníkov v technických smeroch, v oblasti jadra, jadrovej energetiky, fyziky či medicíny. Podľa Druckera obe krajiny majú pomerne silné postavenie v znalostiach a v zručnostiach. „Slovensko má veľkú ambíciu, aby sme poskytovali centrá pre vzdelávanie v oblasti jadra na Slovensku v spolupráci s Českou republikou,“ dodal Drucker.
Ministri ocenili vzájomnú spoluprácu, ktorú označili za intenzívnu. Poukázali na to, že majú podobný pohľad na vážne problémy. Plaga dodal, že pokiaľ majú byť obidve krajiny do budúcna úspešné, tak spolupráca musí byť omnoho intenzívnejšia.
Drucker uviedol, že nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európskej únie sa zvyšuje agresivita, mobilizácia a radikalizácia k násiliu vo veľmi mladom veku. „Naše školy čelia útokom naprieč celou Európou a je to niečo, na čo sme neboli zvyknutí. Otvorene poviem, ani si zvykať nemienime. Prijímame mnohé opatrenia na to, aby sme podporili bezpečnosť na školách,“ povedal šéf slovenského rezortu školstva. Poukázal na to, že deti sú v súčasnosti prepojené aj s online prostredím, v ktorom vyrastajú, a preto obidve krajiny už prijali v tejto súvislosti viaceré opatrenia.
„Plne podporujeme spoločné riešenia na reguláciu sociálnych sietí a online prostredia, aby bolo bezpečné pre naše deti, aby algoritmy nezvíťazili nad ľuďmi,“ povedal Drucker. Zároveň je rád, že Európska únia a Komisia začali konať aj s prípravou nového právneho aktu EU Kids. Podľa neho to však nič nemení na tom, že ako krajiny a vlády majú povinnosť chrániť deti a občanov. Poznamenal, že na najbližšom zasadnutí rady predložia stanovisko, kde požadujú, aby Európska komisia nebránila členským krajinám chrániť svoje deti.
Plaga uviedol, že celú Európu trápi duševná pohoda detí. Poukázal na to, že povinnosťou každého ministra školstva je nečakať na to, čo pripraví Európska únia, ale urobiť maximum, čo sa dá v každej krajine.
Druhou spoločnou témou bola spolupráca v oblasti vzdelávania odborníkov v technických smeroch, v oblasti jadra, jadrovej energetiky, fyziky či medicíny. Podľa Druckera obe krajiny majú pomerne silné postavenie v znalostiach a v zručnostiach. „Slovensko má veľkú ambíciu, aby sme poskytovali centrá pre vzdelávanie v oblasti jadra na Slovensku v spolupráci s Českou republikou,“ dodal Drucker.
Ministri ocenili vzájomnú spoluprácu, ktorú označili za intenzívnu. Poukázali na to, že majú podobný pohľad na vážne problémy. Plaga dodal, že pokiaľ majú byť obidve krajiny do budúcna úspešné, tak spolupráca musí byť omnoho intenzívnejšia.