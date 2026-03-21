Drucker považuje debatovať o zákaze AI do určitého veku za predčasné
Oveľa vážnejšie Drucker vníma problematiku sociálnych sietí a umelého obsahu, ktorý je tvorený AI.
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) považuje debatovať o zákaze umelej inteligencie (AI) do určitého veku za predčasné. Uviedol to v reakcii na otázku, týkajúcu sa prípravy návrhu nového osobitného zákona o ochrane maloletých vo verejnom a digitálnom priestore.
Oveľa vážnejšie Drucker vníma problematiku sociálnych sietí a umelého obsahu, ktorý je tvorený AI. Relevantné je podľa neho riešiť aj ukladanie dát AI či psychickú odolnosť ľudí.
Z odboru komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pre TASR potvrdili, že návrh zákona o ochrane maloletých vo verejnom a digitálnom priestore je v pracovnej fáze. „Rezort vedie rokovania s odborom legislatívy, ako aj so zástupcami digitálnych platforiem, pričom návrh sa postupne posúva do legislatívnej roviny. V tejto fáze sa riešia najmä technické parametre a aspekty v spolupráci s platformami,“ doplnili.
Ako uviedli, veková hranica pre prístup na sociálne siete a k službám AI sa v návrhu nastavuje na 16 rokov, a to aj na základe dohody s komisárom pre deti. Zároveň sa podľa nich diskutuje o spôsoboch, akými by bolo možné toto opatrenie v praxi efektívne zabezpečiť.
„Viaceré otázky sú však ešte predmetom odborných diskusií vrátane nastavenia konkrétnych mechanizmov a inštitucionálneho zabezpečenia tejto agendy, preto v tejto fáze nie je vhodné poskytovať detailnejšie informácie,“ dodali z MIRRI.
Na rokovaní o novom zákone sa podľa Druckera zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Zároveň pripomenul, že otázka zákazu sociálnych sietí sa rieši v rámci Rady Európskej únie ako jedného z kľúčových orgánov Únie, ktorý má aj zákonodarnú pôsobnosť, asi rok. „Sú to ministri školstva v rámci Európskej únie, ktorí riešia túto problematiku,“ dodal.
