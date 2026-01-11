< sekcia Slovensko
Drucker: Povinná maturita z matematiky reaguje na súčasnú dobu
Prváci, ktorých sa bude týkať povinná maturita z matematiky, by mali na stredné školy nastúpiť 1. septembra 2027.
Autor TASR
Bratislava 11. januára (TASR) - Zavedenie povinnej maturity z matematiky reaguje na súčasnú dobu. V rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) a premostil aj na potrebu kvalifikovaných odborníkov na Slovensku v technických oblastiach vrátane jadrovej energetiky, v ktorých má podľa neho Slovensko perspektívu. Poukázal na to, že práve matematické zručnosti sú v týchto odboroch uplatniteľné. Matematiku však považuje za prenositeľnú zručnosť v akejkoľvek oblasti.
Zároveň upozornil, že od vypuknutia vojny na Ukrajine je viditeľné, ako je Európa závislá od energetických zdrojov a surovín. Digitálny priemysel je podľa neho rovnako vysoko závislý od stabilných dodávok elektriny. „Európa už jasne povedala, že jej energetický mix je postavený na jadrovej energetike. My ako Európska únia vrátane Slovenska však nemáme dosť kvalifikovaných ľudí,“ podotkol a zároveň dodal, že ak chce Slovensko takýchto odborníkov mať, musí ich vzdelávať.
Slovensko má podľa ministra šancu vytvoriť „edukačný hub“, v ktorom by sa nevzdelávali len domáci odborníci pre nový jadrový zdroj, ale aj zahraniční odborníci a študenti. V Európskej únii totiž podľa neho chýbajú státisíce špecialistov. Doplnil, že na Slovensku môžu vznikať nové inovácie a celý ekosystém vedy a výskumu.
Prváci, ktorých sa bude týkať povinná maturita z matematiky, by mali na stredné školy nastúpiť 1. septembra 2027. Maturovať tak budú v školskom roku 2030/2031. Základná úroveň maturity z matematiky by mala byť povinná na gymnáziách, stredných priemyselných školách a vybraných stredných školách odborného zamerania. Niektoré stredné školy, ako konzervatóriá, športové školy či obchodné akadémie nebudú mať maturitnú skúšku z matematiky povinnú. V prípade gymnázií by mala byť maturita z matematiky dvojúrovňová.
