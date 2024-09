Drucker: Predbežné škody v rámci rezortu školstva sú 400.000 eur

Bratislava 16. septembra (TASR) - Škody v dôsledku povodňovej situácie v rámci rezortu školstva zatiaľ vyčíslili na 400.000 eur, no konečná suma bude oveľa vyššia. Pred pondelkovým mimoriadnym zasadnutím vlády to novinárom povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Informoval tiež, že v pondelok bolo zatvorených približne 80 škôl, prevažne šlo o stredné školy.



"Z údajov, ktoré sme zatiaľ získali cez regionálne úrady školskej správy, je to niečo cez 400.000, ale určite to bude oveľa viac," povedal Drucker k odhadovanej výške škôd v rámci rezortu. "Máme nejakú prvotnú analýzu, týkajúcu sa škôl, dáta sa nedajú považovať za konečné, ešte stále ich zbierame a zhodnocujú sa škody," doplnil.



Časť stredných škôl podľa ministra prešla v pondelok na dištančné štúdium. Školy majú vydané usmernenie k aktuálnej situácii. Drucker nevedel povedať, či budú niektoré školy zavreté aj v utorok (17. 9.). Najmä školy na území, kde je vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity, majú podľa usmernenia zvážiť situáciu.