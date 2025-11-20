< sekcia Slovensko
Drucker: Pri nedodržiavaní dohôd nevieme garantovať podporu ministrov
Hlas-SD podľa neho vždy podrží koalíciu, pokiaľ bude plniť programové vyhlásenie vlády.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Koaličný Hlas-SD nevie garantovať, že jeho poslanci v Národnej rade (NR) SR budú hlasovať za dôveru členom vlády, pokiaľ sa v koalícii nebudú dodržiavať dohody. Povedal to vo štvrtok podpredseda Hlasu-SD a minister školstva Tomáš Drucker. V parlamente je predložených niekoľko opozičných návrhov na odvolanie ministrov. Drucker zopakoval, že Hlas-SD žiada rovnaký meter pri rozhodovaní o demisiách členov vlády.
„Máme nastávajúcu schôdzu, sú tam aj návrhy a, veľmi otvorene hovorím, aj návrh na vyslovenie nedôvery členom vlády. My nevieme garantovať to, že ak sa nebudú dodržiavať dohody, naši členovia poslaneckého klubu budú hlasovať za dôveru týmto členom,“ povedal Drucker novinárom po štvrtkovej tlačovej konferencii na pôde rezortu školstva.
Hlas-SD podľa neho vždy podrží koalíciu, pokiaľ bude plniť programové vyhlásenie vlády. „Ale už je dosť toho, aby sme veci, ktoré nesúvisia s programovým vyhlásením vlády, tolerovali len preto, lebo sme slušní,“ vyhlásil s tým, že sa tri roky prizerali hádkam. „Myslím si, že už stačilo, že zodpovednosť za pokojnú vládnu koalíciu mala u nás prednosť pred aj možno trochu kvalitou toho vládnutia,“ dodal.
Drucker zdôraznil, že Hlas-SD žiada rovnaký meter. „Ak jeden minister podá demisiu za vážne veci, kde išlo o životy, chápali sme a vnímali, že sa prevzala zodpovednosť za tých, ktorí to mali na starosti. Minister zostal. A v druhom obdobnom prípade, keď sú tu podozrenia, tak premiér ešte k tomu aj v rozpore s koaličnou zmluvou koná vo vzťahu k členovi vlády a nenechal priestor na to, aby tento člen vlády mohol vyhodnotiť situáciu, prípadne konať vo vzťahu k tým, ktorí sú za to zodpovední,“ skonštatoval. Drucker od stredy (19. 11.) dočasne riadi Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku po odvolanom Petrovi Kmecovi (Hlas-SD).
Šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok už cez víkend uviedol, že rešpektuje návrh premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na odvolanie Kmeca, no nerozumie mu. Šutaj Eštok vtedy Fica vyzval, aby pristupoval rovnako ku všetkým ministrom, aj svojim. V tejto súvislosti poukázal na ponúknutú demisiu ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD).
