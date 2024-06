Drucker: Rezort školstva sa nebude zaoberať kultúrno-etickými vojnami

Bratislava 27. júna (TASR) - Rezort školstva sa nebude zaoberať kultúrno-etickými vojnami. Škola a vzdelanie nemôžu byť arénou politických zápasov, kde sa bijú ideológie navzájom. Uviedol to minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že zastavil akékoľvek snahy presadzovania a dominancie jednej ideológie. Spolu so štátnymi tajomníkmi rezortu zhrnul, čo sa im od jeho nástupu podarilo.



"Odmietam sa zaoberať kultúrno-etickými vojnami, pri ktorých neexistuje záujem hľadať ozajstné odborné riešenia. Za cieľ majú len rozdeľovať spoločnosť a odvádzať pozornosť od toho, čo je dôležité aj vo vzdelávaní a v školstve," zdôraznil minister. Škola musí podľa neho byť laboratóriom zvedavosti a poznatkov, a nie politických doktrín.



Podotkol, že skutočnými problémami slovenského školstva a vzdelávania sú nedostatočné výsledky. Podľa porovnaní PISA sú slovenské deti menej literárne a matematicky gramotné ako rovesníci z ČR či okolitých krajín EÚ. Majú podľa ministra tiež oveľa slabšie rozvinuté kreatívne myslenie. "Deti naozaj čelia v súčasnosti zložitému svetu, s novými technológiami, čo sa odráža aj na duševnej pohode a schopnosti sústrediť sa. Toto sú vážne problémy nášho slovenského školstva, na ktoré sa chceme sústrediť," doplnil Drucker.



Minister pripomenul zmenu výučby na základných školách, pričom od septembra začne po novom vyučovať ďalších viac ako 400 škôl. Robili podľa neho všetko pre to, aby prvú implementáciu zmeny v končiacom akademickom roku zvládli. Štátny tajomník rezortu školstva pre regionálne školstvo Slavomír Partila podotkol, že školy chcú podporiť pozíciou supervízora či zlepšiť kariérne poradenstvo. Rezort považuje za dôležité aj duševné zdravie a v tejto oblasti už predstavil niekoľko krokov.



Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR zaviedlo výkonnostné zmluvy na vysokých školách. Jeho zástupcovia spomenuli aj potrebu adekvátnej prípravy absolventov, či už stredných, ale aj vysokých škôl na trh práce. Štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera poukázal na navýšenie o 150 medikov na nasledujúci akademický rok a ďalšie opatrenia. Úpravou štipendijnej schémy podľa neho reagovali na dopyt trhu práce po nedostatkových povolaniach.



Štátny tajomník pre výskum, vývoj, inklúziu a mládež Ján Hrinko pripomenul 100-percentý nárast finančných prostriedkov na olympiády, predmetové a športové súťaže. "V súčasnosti finalizujeme aj smernicu, ktorá konečne po veľmi dlhom čase urobí poriadok aj v tejto oblasti," priblížil. Chcú podľa jeho slov tiež nastaviť systematické fungovanie výskumu a vývoja.



V oblasti desegregácie rómskych detí boli podľa slov ministra predstavené zmeny, ako nová metodika, národný projekt alebo odstraňovanie dvojzmenných prevádzok. "Intenzívne pracujeme na odstraňovaní dvojzmenných prevádzok," poznamenal Drucker. Nebudú tolerovať vytváranie základných škôl, ktoré porušujú 3D princíp.



Pre učiteľov zaviedli kompenzačné príplatky. "Rokujem s ministerstvom financií a verím, že sa nám úspešne podarí predstaviť valorizáciu miest pedagogických a nepedagogických zamestnancov od budúceho roka," uviedol.



Minister pripomenul, že programové vzdelávanie vlády je rozpracované do 40 projektov. Súčasťou každého projektu sú pracovné skupiny.