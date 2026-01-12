< sekcia Slovensko
Drucker: Riaditelia škôl hodnotia zákaz mobilných telefónov pozitívne
Bratislava 12. januára (TASR) - Zákaz mobilných telefónov od 1. januára 2025 hodnotia riaditelia škôl veľmi pozitívne. Podľa ich spätnej väzby kolektívy začínajú viac žiť, deti sa počas prestávok viac rozprávajú a učiteľom sa lepšie pracuje. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v rozhovore pre TASR.
Doplnil, že s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v súčasnosti diskutujú o tom, aby mohli po roku implementácie urobiť merania podľa ich medzinárodnej metodiky. „Naším cieľom je, aby sme vedeli porovnať dosah tohto opatrenia aj s inými krajinami. Z takýchto dát sme vychádzali aj my, aby sme sa dokázali nejako porovnávať,“ vysvetlil s tým, že do konca školského roka by mal byť vypracovaný komplexný prieskum, ktorý prinesie presnejšie dáta.
Drucker zároveň uviedol, že na úrovni ministrov školstva v rámci Rady Európskej únie sa už približne rok a pol diskutuje aj o regulácii sociálnych sietí. Tá si podľa neho vyžaduje spoluprácu aj s veľkými technologickými spoločnosťami a Slovensko sa v tejto oblasti koordinuje s ostatnými členskými štátmi Európskej únie. „Slovenská republika a súčasná vláda podporujú reguláciu prístupu k sociálnym sieťam. Formálne určité obmedzenia existujú už dnes, problémom je však ich reálna funkčnosť. Výziev je preto v tejto oblasti viacero, no sociálne siete dnes vnímame ako výrazne rušivý a problematický element, ktorý, sa mi zdá, prináša už viac negatívneho ako pozitívneho,“ dodal.
