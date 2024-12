Drucker: Rokujeme, aby sa v priebehu roka 2025 zvýšili platy učiteľov

Bratislava 4. decembra (TASR) - Zvýšenie platov učiteľov od januára 2025 nie je reálne, no ministerstvo školstva rokuje o tom, aby sa zvýšili v priebehu budúceho roka. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Zopakoval, že ak dôjde v budúcom roku k valorizácii platov, bude sa hradiť z vnútorných úspor rezortu. So školskými odborármi bude podľa svojich slov komunikovať ešte aj do Vianoc. Rokovania prebiehajú tiež s Ministerstvom financií (MF) SR aj v súvislosti so schváleným rozpočtom na budúci rok.



Drucker podľa svojich slov ponúkol odborárom úspory napríklad v oblasti kompenzačného príspevku. "Ponúkol som partnerom odborárom, že nebudeme kompenzovať všetky regióny, ale len tie najväčšie rozdiely, to sa bude týkať Bratislavy, Trnavy, Košíc. To je značná úspora peňazí, ktoré by sa presunuli na zvýšenie miezd," povedal minister novinárom.



Ušetriť by sa dalo podľa neho aj na základe revízie financovania škôl, ktorú robili s MF. "Ukázalo sa, že dávame extra sto miliónov eur na malé školy, aby prežili, ale ukazuje sa, že v nich dosahujú žiaci o 20, 30 percent horšie výsledky," skonštatoval s tým, že by sa dalo postupnými krokmi diskutovať na školách a regiónoch o spájaní škôl. Zdôraznil, že prioritou nie je spájať školy, ktoré fungujú ako jediné v malých obciach. Zamerať sa podľa neho treba na veľké mestá, kde sú blízko seba viaceré školy. Ďalšiu možnosť úspor vidí v tom, že nebude dostatok asistentov učiteľov a nahradia ich učitelia. S MF rokujú aj o potrebe prostriedkov na rok 2026 a ďalšie roky.



"Rokovania prebiehajú aj naďalej, pretože zástupcovia odborov v rezorte školstva neboli spokojní s jednorazovou odmenou 800 eur pre všetkých zamestnancov v štátnej a vo verejnej službe v roku 2025. Žiadajú rast miezd nad rámec schváleného rozpočtu verejnej správy. Minister Tomáš Drucker požiadavky na lepšie odmeňovanie pracovníkov v školstve podporuje," uviedli pre TASR z odboru komunikácie a marketingu na ministerstve školstva. Snahou je podľa ministra nájsť riešenie, ktoré bude udržateľné pre verejné financie v roku 2025, ako aj v ďalších rokoch. Ministerstvo školstva to uviedlo aj v reakcii na výhrady opozičného PS, ktoré vyčíta vláde, že si neplní vlastné programové vyhlásenie. V ňom kabinet avizoval každoročnú valorizáciu platov pedagogických a odborných zamestnancov.



Vedenie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku koncom minulého týždňa upozornilo, že školskí zamestnanci sú pripravení riešiť svoju nespokojnosť aj inak ako tichým protestom. Nevyhovuje im financovanie regionálneho či vysokého školstva. Odborári poukazujú aj na potrebu riešenia odmeňovania nepedagogických zamestnancov. Odborári požadovali pri rokovaniach tiež zvýšenie platov všetkých zamestnancov školstva o desať percent.