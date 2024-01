Drucker: Samosprávy je nutné žiadať k budovaniu kapacít MŠ

Bratislava 4. januára (TASR) - Na vybudovanie nových kapacít materských škôl (MŠ) sú dostupné finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. Problémom je, že samosprávy je nutné žiadať a presviedčať, aby ich budovali. V rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker (Hlas-SD).



"Finančné prostriedky máme k dispozícii, no máme trochu problémy, aby ich dokázali využiť samosprávy, ktoré sú zriaďovateľmi MŠ. Druhý problém, ktorý treba vnímať, je, že na konci narazíme aj na personálne problémy," skonštatoval.



Bratislava má podľa Druckera dostatok kapacít, no chýba jej dostatok učiteľov v MŠ. "Demografická krivka sa bude trocha meniť z dôvodu, ako žijú dnes mladí ľudia," uviedol. Východné Slovensko má však podľa jeho slov veľkú potrebu nových kapacít.



Ako dodal, ministerstvo školstva nedokáže okamžite vyriešiť potrebu nových pedagógov MŠ. Systém na Slovensku však bude postupne generovať potrebných ľudí na vzdelávanie nielen na pedagogických fakultách, ale aj v iných oblastiach.