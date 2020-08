Drucker si nevie predstaviť, že by si sadol za stôl s Tomášom či Žigom

Bratislava 6. augusta (TASR) - Predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker skonštatoval, že Peter Pellegrini sa rozhodol ísť cestou "zakladania Smeru dva". Na otázky o ich prípadnej spolupráci odpovedal, že si nevie predstaviť, že by si sadol za stôl s Erikom Tomášom či Petrom Žigom. Uviedol to na štvrtkovom tlačovom brífingu.



"Vnímam Petra Pellegriniho určite ako populárneho úspešného politika. Aj v tej konfrontácii s Igorom Matovičom alebo Robertom Ficom určite svieti," uviedol Drucker. Považuje za prirodzené, že sa Pellegrini nejako rozhodol. Podľa Druckera sa však rozhodol ísť cestou zakladania Smeru dva. "Neviem si predstaviť, že by som si sadol za stôl s niektorými ľuďmi, ktorí sú tam," poznamenal a ako príklad uviedol Erika Tomáša či Petra Žigu.



Pellegrini pri oznámení o zakladaní vlastnej strany Hlas - sociálna demokracia v júni uviedol, že budú mať záujem diskutovať aj s mimoparlamentnými subjektmi, ale až po zaregistrovaní strany. Uviedol vtedy, že hľadať možnosti spolupráce by možno vedeli aj s Druckerom. Ten doteraz spoluprácu s Hlasom nevylučoval.