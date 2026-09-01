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Drucker: Škola má pripraviť dieťa na skutočný život, nielen na písomku
Poukázal tiež na to, že deti treba naučiť zvládnuť technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta.
Autor TASR
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Bratislava 1. septembra (TASR) - Škola má pripraviť dieťa na skutočný život, nielen na ďalšiu písomku. Práve preto sa mení aj spôsob, akým sa žiaci učia. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v príhovore k začiatku školského roka 2026/2027. Poukázal tiež na to, že deti treba naučiť zvládnuť technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta. Dobrá škola musí byť zároveň podľa ministra bezpečným miestom.
Poďakoval učiteľom, že zlepšujú školstvo. Deťom odkázal, aby sa pýtali, povedali, keď niečomu nerozumejú, keď sa pomýlia, skúsili to znova, a keď ich niečo zaujíma, hľadali odpoveď. „Chcem, aby sme školstvo na Slovensku posúvali dopredu tak, aby naše deti pripravilo na svet, ktorý ich čaká, ale zároveň ich v ňom dokázalo aj chrániť. Prajem vám všetkým dobrý, bezpečný a úspešný školský rok. A našim deťom najmä to, aby na jeho konci viac vedeli, viac rozumeli a viac z toho, čo sa naučili, dokázali použiť v ich životoch,“ povedal.
Minister v príhovore hovoril o kurikulárnej reforme, ktorá bola zavedená už na stovkách slovenských škôl a od tohto školského roka sa do nej postupne zapája každá základná škola. „Táto zmena ale nevznikla zo dňa na deň. Pripravovala sa roky, spolu s učiteľmi a odborníkmi. Mojou zodpovednosťou je teraz urobiť všetko pre to, aby ju školy a učitelia zvládli dobre,“ podotkol.
Ako doplnil, deti majú byť pripravené aj na svet, ktorý sa veľmi rýchlo mení. „Umelá inteligencia je už súčasťou sveta našich detí. Nemá zmysel zatvárať pred tým oči. Deti už jej možnosti objavili a aktívne ju aj využívajú. Ale spolu s možnosťami prichádzajú aj riziká. Nie všetko, čo technológie deťom ponúknu, je správne. Ani bezpečné a častokrát ani dobré. A aj toto ich musí škola naučiť zvládnuť. Ako technológie používať, ako im rozumieť, kde si dávať pozor a kedy sa na ne nespoliehať,“ povedal.
Ako zdôraznil, technológie majú vždy slúžiť deťom a nie deti technológiám. Na prvom mieste musí podľa neho vždy zostať človek. „Aj preto sme na základných školách zakázali používanie mobilných telefónov. Nie preto, že sme proti samotným technológiám, ale preto, že deti potrebujú priestor sústrediť sa, učiť sa, rozprávať sa medzi sebou a jednoducho byť spolu,“ podotkol Drucker.
V príhovore spomenul tiež právo rodičov vedieť, čo sa s ich dieťaťom v škole deje. Ak škola pripravuje doplnkovú aktivitu nad rámec bežného vzdelávania, rodičia majú podľa neho o nej vedieť vopred. A tam, kde sa vyžaduje ich súhlas o účasti dieťaťa, majú rozhodovať. „Rodič nemá zostať bokom. Škola a rodina musia byť partneri,“ dodal minister.
Poďakoval učiteľom, že zlepšujú školstvo. Deťom odkázal, aby sa pýtali, povedali, keď niečomu nerozumejú, keď sa pomýlia, skúsili to znova, a keď ich niečo zaujíma, hľadali odpoveď. „Chcem, aby sme školstvo na Slovensku posúvali dopredu tak, aby naše deti pripravilo na svet, ktorý ich čaká, ale zároveň ich v ňom dokázalo aj chrániť. Prajem vám všetkým dobrý, bezpečný a úspešný školský rok. A našim deťom najmä to, aby na jeho konci viac vedeli, viac rozumeli a viac z toho, čo sa naučili, dokázali použiť v ich životoch,“ povedal.
Minister v príhovore hovoril o kurikulárnej reforme, ktorá bola zavedená už na stovkách slovenských škôl a od tohto školského roka sa do nej postupne zapája každá základná škola. „Táto zmena ale nevznikla zo dňa na deň. Pripravovala sa roky, spolu s učiteľmi a odborníkmi. Mojou zodpovednosťou je teraz urobiť všetko pre to, aby ju školy a učitelia zvládli dobre,“ podotkol.
Ako doplnil, deti majú byť pripravené aj na svet, ktorý sa veľmi rýchlo mení. „Umelá inteligencia je už súčasťou sveta našich detí. Nemá zmysel zatvárať pred tým oči. Deti už jej možnosti objavili a aktívne ju aj využívajú. Ale spolu s možnosťami prichádzajú aj riziká. Nie všetko, čo technológie deťom ponúknu, je správne. Ani bezpečné a častokrát ani dobré. A aj toto ich musí škola naučiť zvládnuť. Ako technológie používať, ako im rozumieť, kde si dávať pozor a kedy sa na ne nespoliehať,“ povedal.
Ako zdôraznil, technológie majú vždy slúžiť deťom a nie deti technológiám. Na prvom mieste musí podľa neho vždy zostať človek. „Aj preto sme na základných školách zakázali používanie mobilných telefónov. Nie preto, že sme proti samotným technológiám, ale preto, že deti potrebujú priestor sústrediť sa, učiť sa, rozprávať sa medzi sebou a jednoducho byť spolu,“ podotkol Drucker.
V príhovore spomenul tiež právo rodičov vedieť, čo sa s ich dieťaťom v škole deje. Ak škola pripravuje doplnkovú aktivitu nad rámec bežného vzdelávania, rodičia majú podľa neho o nej vedieť vopred. A tam, kde sa vyžaduje ich súhlas o účasti dieťaťa, majú rozhodovať. „Rodič nemá zostať bokom. Škola a rodina musia byť partneri,“ dodal minister.