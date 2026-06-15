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Drucker: Slovenská veda sa oproti hodnoteniu VER 2022 zlepšila o 40 %
Hodnotenie poskytuje komplexný prehľad o kvalite tvorivej činnosti slovenských verejných vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií naprieč 28 oblasťami výskumu.
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024 - VER 2026, ktoré v pondelok počas tlačovej konferencie predstavil minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD). Kvalita vedy a umenia oproti poslednému hodnoteniu v roku 2022 vzrástla o 40 percent.
Hodnotenie poskytuje komplexný prehľad o kvalite tvorivej činnosti slovenských verejných vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií naprieč 28 oblasťami výskumu. Podľa Druckera spolu 169 zahraničných expertov z 23 štátov pôsobiacich na 88 univerzitách alebo výskumných inštitútoch hodnotilo úroveň slovenskej vedy v medzinárodnom kontexte. Hodnotilo sa 6750 výstupov a 10.000 zamestnancov. Hodnotili sa oblasti ako vedecké a umelecké výstupy, tvorivé prostredie na vedu, výskum a umenie a spoločenský dosah vedy, umenia a výskumu.
„Nezaznamenali sme nejaký výrazný prepad oproti minulému meraniu. Budeme školy naďalej hodnotiť podľa výsledkov,“ povedal Drucker. Ako doplnil, ukazuje sa, že reformy, ktoré robia, prinášajú a budú ešte viac prinášať výsledky.
Takmer všetky inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality v porovnaní s rokom 2022. Najvyššie nárasty zaznamenala Ekonomická univerzita v Bratislave (o 353 percent), Žilinská univerzita v Žiline (o 348 percent) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (o 205 percent). Aj v jednotlivých oblastiach je výrazný nárast kvality v porovnaní s posledným meraním. Najvyššie nárasty boli zaznamenané v oblasti stavebné vedy, architektúra a doprava (o 260 percent), právo (o 213 percent) a psychológia (o 192 percent).
Výsledky VER 2026 budú podľa štátneho tajomníka rezortu školstva pre vysoké školstvo a akademický výskum Róberta Zsemberu rozhodovať „o polovici financovania vedy a umenia na verejných vysokých školách.“
Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti je odborným hodnotením tvorivej činnosti slovenských vedeckých a výskumných inštitúcií, teda verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Prvé periodické hodnotenie sa uskutočnilo v roku 2022 (VER 2022) a hodnotilo sa v ňom obdobie rokov 2014 až 2019. Ministerstvo školstva plánuje v hodnotení VER pokračovať aj v nasledujúcom období.
Hodnotenie poskytuje komplexný prehľad o kvalite tvorivej činnosti slovenských verejných vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií naprieč 28 oblasťami výskumu. Podľa Druckera spolu 169 zahraničných expertov z 23 štátov pôsobiacich na 88 univerzitách alebo výskumných inštitútoch hodnotilo úroveň slovenskej vedy v medzinárodnom kontexte. Hodnotilo sa 6750 výstupov a 10.000 zamestnancov. Hodnotili sa oblasti ako vedecké a umelecké výstupy, tvorivé prostredie na vedu, výskum a umenie a spoločenský dosah vedy, umenia a výskumu.
„Nezaznamenali sme nejaký výrazný prepad oproti minulému meraniu. Budeme školy naďalej hodnotiť podľa výsledkov,“ povedal Drucker. Ako doplnil, ukazuje sa, že reformy, ktoré robia, prinášajú a budú ešte viac prinášať výsledky.
Takmer všetky inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality v porovnaní s rokom 2022. Najvyššie nárasty zaznamenala Ekonomická univerzita v Bratislave (o 353 percent), Žilinská univerzita v Žiline (o 348 percent) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (o 205 percent). Aj v jednotlivých oblastiach je výrazný nárast kvality v porovnaní s posledným meraním. Najvyššie nárasty boli zaznamenané v oblasti stavebné vedy, architektúra a doprava (o 260 percent), právo (o 213 percent) a psychológia (o 192 percent).
Výsledky VER 2026 budú podľa štátneho tajomníka rezortu školstva pre vysoké školstvo a akademický výskum Róberta Zsemberu rozhodovať „o polovici financovania vedy a umenia na verejných vysokých školách.“
Periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti je odborným hodnotením tvorivej činnosti slovenských vedeckých a výskumných inštitúcií, teda verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Prvé periodické hodnotenie sa uskutočnilo v roku 2022 (VER 2022) a hodnotilo sa v ňom obdobie rokov 2014 až 2019. Ministerstvo školstva plánuje v hodnotení VER pokračovať aj v nasledujúcom období.