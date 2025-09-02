< sekcia Slovensko
Drucker: SR chce byť lídrom v etickej integrácii AI do vzdelávania
Cieľom je podľa Druckera to, aby mal každý slovenský žiak od roku 2026 základné poznatky o AI.
Autor TASR
Paríž 2. septembra (TASR) - Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker sa v rámci podujatia UNESCO Digital Learning Week 2025 v Paríži zúčastnil na ministerskom stretnutí, ktorého témami boli umelá inteligencia (AI) a budúcnosť vzdelávania. TASR o tom v utorok informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Ministri školstva a zástupcovia vlád z viac než 20 krajín spolu s expertmi a partnermi Organizácie Spojených národov diskutovali o aktuálnych výzvach a strategických prístupoch k zodpovednej integrácii umelej inteligencie do vzdelávania.
„Je symbolické, že tento týždeň Slovensko spustí svoj Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní na Slovensku. Nehovoríme o budúcnosti, ktorá raz príde. Hovoríme o realite, ktorá je tu už dnes,“ povedal Drucker.
Ministerstvo uviedlo, že podľa výskumu AI Kompas 2025 používa umelú inteligenciu pri školských úlohách 70 percent žiakov na Slovensku. Aktívnymi používateľmi AI je v skutočnosti osem z desiatich detí a ľudí do 18 rokov. AI ako pomocníka pri vyučovaní však využíva asi len štvrtina učiteľov.
„Je to významný rozdiel. Preto musíme konať rýchlo, zodpovedne a opatrne. Uvedomujeme si, že AI môže prehlbovať nerovnosti, ohroziť súkromie alebo posilniť predsudky. Preto sú našimi základnými princípmi bezpečnosť, spravodlivosť a rešpektovanie ľudskej autonómie“ zdôraznil slovenský minister.
Najväčšia podpora rezortu bude podľa odboru komunikácie a marketingu smerovať k učiteľom. Od školského roku 2026 – 2027 budú základné a stredné školy učiť žiakov o AI. Plán počíta so vzdelávaním pedagógov a posilnením úlohy digitálnych koordinátorov na školách. Budúci učitelia sú už dnes podporovaní štipendiami a vo vysokom školstve vzniknú v rokoch 2026 – 2029 centrá excelentnosti pre AI, ktoré prepoja univerzity s výskumom a priemyslom.
Cieľom je podľa Druckera to, aby mal každý slovenský žiak od roku 2026 základné poznatky o AI, aby sa učitelia cítili istí pri jej zodpovednom využívaní a aby celý vzdelávací systém využíval „dôveryhodné, transparentné a bezpečné nástroje AI“. Minister tvrdí, že Slovensko nechce len pasívne prijímať nové technológie. „Chceme prispievať – v rámci UNESCO, Európskej únie aj globálne – ako krajina, ktorá patrí medzi lídrov v etickom a inkluzívnom využívaní umelej inteligencie vo vzdelávaní,“ uzavrel minister školstva.
