Drucker: SR podporila najambicióznejší vedecký projekt Európy

Ženeva 13. júna (TASR) - Minister školstva SR Tomáš Drucker počas návštevy v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) podpísal v mene SR Memorandum o porozumení k štúdii uskutočniteľnosti pre budúci kruhový urýchľovač (FCC – Future Circular Collider). Na rokovaniach sa zúčastnil aj slovenský minister financií Ladislav Kamenický. Slovensko tak oficiálne vyjadrilo podporu myšlienke strategického projektu, ktorý má ambíciu stať sa najväčším vedeckým zariadením na svete. TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.



Návšteva nadviazala na cestu prezidenta SR Petra Pellegriniho do CERN-u pri príležitosti jeho 70. výročia v októbri 2024.



„Európa si musí udržať líderstvo vo výskume jadrovej fyziky, v technológiách, ako sú supravodiče, ale aj v najpokročilejších výpočtových a detekčných systémoch,“ povedal Drucker. Projekt FCC podľa ministra školstva umožňuje nielen posúvať hranice poznania, ale aj rozvíjať technológie, ktoré ovplyvňujú každodenný život - ako napríklad magnetická rezonancia či špecifické liečebné metódy.



Drucker tiež upozornil, že „výzvou pre Európsku úniu zostáva, ako investície do základného a aplikovaného výskumu účinnejšie pretaviť do hospodárskeho rastu.“



Ministri sa zhodli, že ide o strategickú príležitosť pre Slovensko zapojiť sa do projektu s vysokou pridanou hodnotou. „Takéto medzinárodné vedecké iniciatívy zvyšujú našu inovačnú kapacitu, otvárajú dvere slovenským firmám a výskumníkom a sú zároveň investíciou do budúcnosti nášho hospodárstva,“ dodal Drucker.



Future Circular Collider s dĺžkou 91 kilometrov má nadviazať na úspech Veľkého hadrónového urýchľovača (LHC). Cieľom je objavovanie nových častíc, lepšie pochopenie temnej hmoty a hlbšia znalosť základných zákonitostí vesmíru. O projekte rozhodnú členské krajiny CERN-u v roku 2028. Odhadované náklady sa pohybujú medzi 16 až 22,4 miliardami eur, objasňuje odbor komunikácie a marketingu.



Drucker a Kamenický sa taktiež stretli aj s viac ako 30 slovenskými učiteľmi fyziky, ktorí sa v CERN-e zúčastňujú na týždňovom vzdelávacom programe. Ten zahŕňa návštevy experimentálnych zariadení, diskusie so slovenskými vedcami a získavanie najnovších poznatkov priamo na mieste výskumu.



Súčasťou programu bolo tiež slávnostné otvorenie výstavy sklárskeho umelca Jána Zoričáka Levitácie, spájajúcej svet umenia a vedy. Výstava bude v CERN-e prístupná verejnosti do konca leta 2025.