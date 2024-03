Drucker: SR podporuje internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania

Brusel/Bratislava 1. marca (TASR) - Slovensko výrazne podporuje mobilitu a internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania, povedal minister školstva SR Tomáš Drucker po neformálnom stretnutí ministrov školstva členských krajín EÚ 29. februára a 1. marca. TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.



"Súhlasíme s riešeniami, ktoré zvyšujú prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zároveň zmierňujú riziko odlivu mozgov, ktorý je na Slovensku významným problémom," povedal Drucker.



Minister zároveň uviedol, že rezort školstva na Slovensku sa zasadzuje za rozvoj komplexných duálnych alebo čiastkových vzdelávacích programov medzi univerzitami s cieľom zvýšiť dostupnosť kvalitného vzdelávania.



Ministri sa v Bruseli venovali aj podpore pre spoluprácu medzi univerzitami v oblasti rozvoja spoločných študijných programov a intenzívnejšej výmeny poznatkov, píše MŠVVaM SR.



"Mobilita vo vysokoškolskom vzdelávaní by sa nemala považovať len za cieľ, ale za prostriedok na zlepšenie a podporu prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a výskumu," povedal Drucker.



Dodal, že by mala podporovať výmenu a zdieľanie vedomostí a zručností medzi krajinami a inštitúciami. "Musíme sa usilovať o udržateľné riešenia, hlbšiu integráciu a spoluprácu v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a prosperitu občanov všetkých členských štátov EÚ," uviedol.



Európska únia by podľa Druckera mala podporovať intenzívnejšiu spoluprácu a partnerstvá pri poskytovaní vzdelávacích programov medzi špičkovými vysokoškolskými inštitúciami s univerzitami nižšieho rangu v členských štátoch.