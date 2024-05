Drucker: Testovanie 9 by mohlo slúžiť ako prijímačky na strednú školu

Bratislava 2. mája (TASR) - Testovanie 9, známe aj pod starším názvom "monitor", by v budúcnosti mohlo slúžiť ako prijímacie konanie na strednú školu (SŠ). Maturitná skúška zase ako vstupné testovanie pre vysoké školy (VŠ). Avizoval to minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD).



"Našou ambíciou je sfunkčniť monitoring deviatakov do takej podoby, aby mohol byť využívaný aj ako unitárny vstup pre prijímacie konania v predmetoch ako slovenský jazyk a matematika," objasnil Drucker. ŠŠ by tak podľa neho nemuseli robiť odlišné typy testovania.



Priblížil, že maturitné skúšky by mohli byť akceptované a používané v súvislosti s pokračovaním na VŠ. "Keď hovoríme aj o maturitách, aj o jednotlivých koncoročných testoch, tak musíme zosúladiť nejakú úroveň a kvalitu tých testov," dodal minister.