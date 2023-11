Drucker: Treba zintenzívniť povedomie o ochrane pred domácim násilím

Bratislava 25. novembra (TASR) - Je nevyhnutné zintenzívniť prevenciu a povedomie o ochrane žien a dievčat pred domácim násilím. Zdôraznil to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) pri príležitosti sobotňajšieho Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách.



Za dôležité považuje v tejto súvislosti aj to, aby v školách dostala priestor vzťahová výchova. "Naším záujmom musí byť to, aby na Slovensku vyrastali nielen vzdelaní, ale aj dobrí mladí ľudia - s pevnými hodnotami, zdravým vzťahom k svojmu okoliu, rešpektom k iným ľuďom vrátane vlastnej rodiny či budúcich partnerov a partneriek," uviedol Drucker, ktorý si myslí, že súčasťou vzťahovej výchovy môže byť i vzdelávanie a výchova detí v oblasti prevencie domáceho násilia.



Predsedníčka klubu KDH v Národnej rade SR Martina Holečková vníma Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách aj ako motiváciu zmeniť neprípustný stav, ktorý dokumentujú slovenské i celosvetové štatistiky. "Viac ako 20 percent zo všetkých žien zažilo fyzické násilie a viac ako sedem percent sa ich stalo obeťou sexuálneho násilia. Tieto čísla len dokazujú, že násilie páchané na ženách nie je len abstraktný problém, ale nebezpečná realita v živote mnohých žien. Je kľúčové, aby sme sa neobracali od tejto temnej skutočnosti a aktívne pracovali na vytváraní bezpečných priestorov a podporovali obete násilia," dodala Holečková.



Kampaň, ktorá sa pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách organizuje i na Slovensku, podporil aj poslanecký klub PS. Líder hnutia a podpredseda parlamentu Michal Šimečka upozorňuje na viacero opatrení, ktoré je v tejto veci potrebné prijať. "Čo vieme spraviť hneď, je postaviť sa voči násiliu a zdôrazňovať vážnosť celého problému. Je našou povinnosťou dať ľuďom s takouto skúsenosťou signál, že sa k téme rodovo podmieneného násilia staviame s plnou vážnosťou," zdôraznil.



Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách vyhlásila OSN v roku 1999.