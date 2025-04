Drucker v Bruseli rokoval o umelej inteligencii vo vzdelávaní

Brusel 8. apríla (TASR) - Minister školstva SR Tomáš Drucker v utorok v Bruseli rokoval s podpredsedníčkou Európskej komisie pre technickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Hennou Mariou Virkkunenovou. Témou ich rozhovoru bol zámer Slovenska systematicky integrovať umelú inteligenciu (AI) do vzdelávacieho systému. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.



Slovensko podľa Druckera vníma AI ako nástroj na modernizáciu školstva, rozvoj zručností a posilnenie digitálnej a občianskej gramotnosti žiakov a študentov. AI je užitočným prostriedkom, ktorý má deťom pomáhať lepšie rozumieť svetu, kriticky premýšľať a rozvíjať tvorivosť. Ministerstvo školstva chce, aby sa žiaci naučili používať technológie bezpečne, eticky a zodpovedne.



„Umelá inteligencia má pomáhať školám a učiteľom. Má znížiť ich záťaž, zjednodušiť prípravu výučby a prispôsobiť ju potrebám žiakov v triede. Zároveň je naším cieľom, aby mal k technológiám prístup každý žiak a študent bez ohľadu na zázemie, z ktorého pochádza,“ uviedol Drucker.



Ministerstvo na jeseň tohto roku predstaví podrobný plán zavádzania umelej inteligencie do vzdelávania. Súčasťou plánu bude rozšírenie kurikula na základných a stredných školách o výučbu umelej inteligencie, a to z technického pohľadu, aj s dôrazom na etické a spoločenské súvislosti. Pripravuje aj rámec kompetencií pre učiteľov a posilní sa úloha školských digitálnych koordinátorov, aby školy mali zabezpečenú odbornú podporu.



Drucker informoval Virkkunenovú, že SR sa chce aktívnejšie zapojiť do európskych iniciatív v oblasti vývoja veľkých jazykových modelov. Slovenská účasť bola doteraz obmedzená, ministerstvo školstva si však uvedomuje ich strategický význam a plánuje zvýšiť angažovanosť.



Slovensko bude koncom novembra 2025 hostiť OECD Global Education Forum v Bratislave. Súčasťou podujatia bude stretnutie na vysokej úrovni zamerané práve na úlohu umelej inteligencie vo vzdelávaní. „Slovensko nebude len pasívnym používateľom technológií, ale aktívnym tvorcom ich zmysluplného využitia v prospech vzdelávania,“ uzavrel minister.