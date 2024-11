Drucker v Londýne nadväzoval partnerstvá, stretol sa aj so študentmi

Londýn 29. novembra (TASR) - Minister školstva SR Tomáš Drucker absolvoval dvojdňovú návštevu Londýna, kde sa okrem iných stretol aj s britskou ministerkou pre zručnosti Jacqui Smithovou, zástupcami vzdelávacích organizácií i študentmi slavistiky. Výsledkom týchto stretnutí je popri nadviazaní partnerstiev aj vznikajúca spolupráca pri vyhodnocovaní efektívnosti podporných opatrení. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu jeho rezortu.



Na bilaterálnom stretnutí s ministerkou Smithovou diskutovali najmä o zručnostiach, inklúzii a kritickom myslení. Takisto preberali spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní a v behaviorálnom prístupe pri komunikácii so školami a rodičmi a vymenili si skúsenosti v niekoľkých oblastiach školstva vrátane vysokých škôl.



O spolupráci v oblasti vedy, výskumu a vysokého školstva medzi SR a Spojeným kráľovstvom hovoril Drucker s profesorom Richardom C. M. Moleom na University College London. Po stretnutí diskutoval s akademikmi a študentmi slavistiky o vzdelávaní a školstve na Slovensku. Následne navštívil Imperial College London, kde s akademikmi z katedry bioinžinierstva a jadrovej energetiky debatoval o problematike výučby týchto odborov.



Slovenský minister počas programu navštívil organizácie, ktoré sa snažia inovatívnym spôsobom zlepšovať kvalitu školstva v Británii. Stretol sa napríklad so zástupcami organizácie Education Endowment Foundation (EEF), ktorej zámerom je predstaviť opatrenia na kompenzáciu vplyvu sociálneho zázemia na vzdelávacie výsledky detí.



V slovenskom kontexte ide podľa ministerstva o výrazný problém. "EEF vyhodnocuje na základe výstupných dát z tisícov odborných štúdií, aké opatrenia skutočne fungujú, a podporuje, aby sa k nim mohlo dostať čo najviac žiakov. Je to prístup, ktorým sa môžeme inšpirovať aj my pri aplikovaní zmien, ktoré robíme. Podporné opatrenia musíme robiť efektívne a zmysluplne aj s ohľadom na financie," povedal Drucker.



Počas návštevy Inštitútu Tonyho Blaira pre globálnu zmenu bola témou rozhovorov aplikácia umelej inteligencie vo vzdelávaní či meranie vplyvov inkluzívnych a podporných opatrení na lepšie výsledky žiakov v škole.



Drucker sa v rámci už nadviazanej spolupráce stretol s členmi organizácie Behavioural Insights Team (BIT), ktorá sa aktívne podieľa na projektoch zameraných na školstvo a vzdelávanie. Zámerom stretnutia bola špecifikácia možných behaviorálnych intervencií aj v slovenskom školstve.



"K zefektívneniu procesov občas nechýba nič viac, ako ich správne zarámcovanie. Výsledky BIT nás môžu inšpirovať k novým opatreniam aj u nás, a preto sme sa rozhodli posilniť naše kapacity v tejto oblasti", dodal minister.



Program v Londýne nadväzoval na návštevu Bruselu, kde Drucker predstavil slovenskú reguláciu používania mobilných telefónov na základných školách a predložil návrhy na podporu konkurencieschopnosti Európy vo vzdelávaní a na rozvoj vidieckych oblastí.