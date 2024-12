Drucker v Štrasburgu informoval o vyučovaní histórie na Slovensku

Štrasburg 5. decembra (TASR) - Minister školstva SR Tomáš Drucker vo štvrtok na 4. výročnej konferencii Observatória pre výučbu dejepisu v Európe (OHTE) v Štrasburgu informoval o vyučovaní histórie na Slovensku po spustení kurikulárnej reformy. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.



Drucker v prejave zdôraznil, že v súčasnej dobe, keď sú konflikty často podnecované falošnými správami a politickou propagandou, je schopnosť poučiť sa z dejín dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.



"Na Slovensku bola reforma učebných osnov 2023 veľkým krokom vpred pri riešení týchto výziev. Dejiny sa teraz vyučujú už od prvého ročníka základnej školy prostredníctvom interdisciplinárneho prístupu, ktorý spája občiansku náuku, geografiu a etiku," povedal vo svojom príhovore minister. Podľa jeho slov tento nový spôsob výučby ukazuje, že história je skutočne prepojená so všetkým ostatným v našej spoločnosti.



Výučba histórie má podľa Druckera pomôcť žiakom rozvíjať hodnoty ľudských práv a spravodlivosti. "Vzdelávanie o histórii nie je len o minulosti, ale aj o budovaní odolnej, demokratickej budúcnosti. Podporou kritického myslenia, empatie a zmyslu pre zodpovednosť môžeme odmietnuť skresľovanie faktov a prijať pravdu a pokrok," dodal slovenský minister.



Konferencia v Štrasburgu bola zameraná na to, ako sa pandémia, prírodné katastrofy či hospodárske krízy odrážajú vo výučbe histórie v členských štátoch.



Cieľom spolupráce s OHTE je podporiť praktické formy vzdelávania. Výskum organizácie je prínosom pre zlepšovanie kvality vzdelávania a poskytuje učiteľom nástroje a metodiky pre efektívnu výučbu histórie. Po konferencii sa Drucker stretol so slovenskými študentmi, ktorí študujú v Štrasburgu.