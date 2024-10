Drucker verí v dohodu so zdravotníkmi, konsolidáciu to ale spomalí

Bratislava 13. októbra (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) verí, že vláda v súvislosti s návrhom konsolidačných opatrení príde s návrhom kompromisu pre zdravotníkov, ktorý bude dobrou správou pre Slovensko. Upozornil však, že kompromis bude na úkor deficitu. Uviedol to v nedeľňajšej televíznej diskusii STVR O 5 minút 12. Opozičný poslanec Michal Truban (PS) zopakoval, že konsolidácia sa vôbec nemala dotknúť zdravotníkov. Skritizoval aj celkový balíček a dúfa, že ho prezident Peter Pellegrini nepodpíše.



"Máme nejakú predstavu, ideme rokovať a verím, že prídeme s návrhom kompromisu, ktorý bude znamenať dobrú správu pre Slovensko, ale momentálne vám hovorím, že aj z tých predbežných rokovaní, ktoré stále vedieme, nie sú kryté tieto finančné prostriedky. To znamená, pôjde to zatiaľ na úkor tohto deficitu," uviedol Drucker na margo avizovaných rokovaní so zdravotníkmi. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) podľa neho zároveň bude musieť prísť s ozdravnými opatreniami v rezorte.



Myslí si, že Šaško úlohy, čakajúce v sektore, zvládne. "Je to finančák, dnes zdravotníctvo potrebuje jeho pohľad," poznamenal. Ocenil, že chce sledovať tok financií v sektore.



Drucker nevie, kam budú smerovať kroky bývalej ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). Medializované informácie, že by mali smerovať do štruktúr Organizácie spojených národov vníma ako špekuláciu. "Pýtal som sa jej na to, zasmiala sa a absolútne to odmietla," povedal.



Truban zopakoval, že najdôležitejšie je, aby mal minister podporu premiéra a vlády, a to aj v ťažkých časoch, pretože inak sa mu nepodarí nič vyjednať. Poukázal pri tom aj na navrhované konsolidačné opatrenia. Zdravotníkov sa podľa neho nemali dotknúť vôbec, alebo mali byť zapojení do rokovaní. V reakcii na to, že by mal Šaško predstaviť ozdravné opatrenia, uviedol, že by mal aspoň symbolicky začať od seba a znížiť si plat. "Ako sa môže minister postaviť pred zdravotníkov, že ja som si zvýšil, ale vy si uťahujte," pýta sa poslanec. Zároveň označil celý konsolidačný balík za "chaos a drahotu". Kritizuje, že ho zaplatia ľudia a podnikatelia a štát nezačal konsolidovať od seba.



V diskusii sa dotkli aj otázky pomoci štátu s vysokými cenami energií pre domácnosti. Drucker nevidí priestor, aby bola pomoc celoplošná. "Ja ako Tomáš Drucker hovorím, že na to nemáme peniaze," vyhlásil. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) je podľa jeho slov pripravená na adresnú pomoc, pričom diskutovali o viacerých scenároch. "Hľadáme riešenie, ktoré bude najmenej zaťažujúce pre domácnosti a najviac spravodlivé," priblížil. Truban tvrdí, že pomáhať treba adresne, možnosť plošnej pomoci kritizuje.