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Drucker víta, že zákon o deradikalizácii podporili všetci prítomní
Minister zároveň opätovne potvrdil, že na túto novú legislatívu chce nadviazať aj reguláciu sociálnych sietí.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) víta, že zákon o deradikalizácii v Národnej rade (NR) SR podporili všetci 144 prítomní poslanci. Vníma to ako vysvedčenie pre zákon. Poďakoval všetkým, ktorý zaň zahlasovali. Spolu s predsedom parlamentu Richardom Rašim (Hlas-SD) a lídrom strany Hlas a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom poukázali na zmeny, ktoré má legislatíva priniesť. Deklarujú, že prispeje k ochrane detí a mládeže. Vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov Hlasu na stredajšej tlačovej konferencii.
„Mení sa to, že oveľa lepšie budú spolupracovať jednotlivé zložky, ktoré v štáte už máme vytvorené. Týmto zákonom nevytvárame nejaké nové orgány, inštitúcie, ale zabezpečujeme, že súčasné zložky, ako Policajný zbor alebo sociálnoprávna ochrana detí, školy, zdravotníctvo, samospráva, psychológovia aj súkromný sektor, budú môcť lepšie spolupracovať,“ uviedol Drucker na stredajšej tlačovej konferencii. Pripomenul, že zákon má nadobudnúť účinnosť hneď po vyhlásení v Zbierke zákonov SR. Informoval, že prezident SR Peter Pellegrini je pripravený zákon bezodkladne podpísať.
Minister zároveň opätovne potvrdil, že na túto novú legislatívu chce nadviazať aj reguláciu sociálnych sietí. Tá bola súčasťou tohto zákona, no pre prebiehajúce európske notifikačné konanie ju vyňali. Drucker už skôr pre TASR potvrdil, že túto zmenu by chcel presadiť cez pozmeňujúci návrh k novele školského zákona, ktorý je aktuálne v parlamente.
Hlas sa vyjadril aj k pozmeňujúcemu návrhu Erika Vlčeka (Hlas-SD) k presunu prípravy nových eurofondov pod Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, ktorý napokon stiahli. Kritizoval ho minister informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý). Hlas opätovne potvrdil, že túto zmenu ešte predloží. Zároveň poukázal, že o tom komunikovali aj v rámci koalície. Šutaj Eštok odmietol kritiku Migaľa. Upozornil na to, že kompetencie pri príprave nových eurofondov treba presunúť na Úrad podpredsedu SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku aj preto, lebo opodstatnenosť ministerstva informatizácie je dnes otázna. „Koniec koncov, to pripúšťa aj súčasný minister Migaľ, ktorý hovorí o tom, že ministerstvo je v štádiu ukončenia samotného rezortu,“ doplnil. Vyzval Migaľa, aby na predstaviteľov Hlasu neútočil.
Parlament v stredu schválil nový zákon o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Hlasovalo zaň všetkých 144 prítomných poslancov. Za novou legislatívou stojí ministerstvo školstva. Má na Slovensko priniesť komplexný, koordinovaný a multidisciplinárny systém ochrany detí pred radikalizáciou. Bude fungovať na národnej aj regionálnej úrovni. Vzniknú funkcie národného koordinátora a regionálnych koordinátorov. Vytvoria sa aj rada integrovaného systému, regionálne rady a koordinačné skupiny na posudzovanie individuálnych prípadov, keď dochádza k ohrozeniu dieťaťa alebo jeho okolia.
„Mení sa to, že oveľa lepšie budú spolupracovať jednotlivé zložky, ktoré v štáte už máme vytvorené. Týmto zákonom nevytvárame nejaké nové orgány, inštitúcie, ale zabezpečujeme, že súčasné zložky, ako Policajný zbor alebo sociálnoprávna ochrana detí, školy, zdravotníctvo, samospráva, psychológovia aj súkromný sektor, budú môcť lepšie spolupracovať,“ uviedol Drucker na stredajšej tlačovej konferencii. Pripomenul, že zákon má nadobudnúť účinnosť hneď po vyhlásení v Zbierke zákonov SR. Informoval, že prezident SR Peter Pellegrini je pripravený zákon bezodkladne podpísať.
Minister zároveň opätovne potvrdil, že na túto novú legislatívu chce nadviazať aj reguláciu sociálnych sietí. Tá bola súčasťou tohto zákona, no pre prebiehajúce európske notifikačné konanie ju vyňali. Drucker už skôr pre TASR potvrdil, že túto zmenu by chcel presadiť cez pozmeňujúci návrh k novele školského zákona, ktorý je aktuálne v parlamente.
Hlas sa vyjadril aj k pozmeňujúcemu návrhu Erika Vlčeka (Hlas-SD) k presunu prípravy nových eurofondov pod Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, ktorý napokon stiahli. Kritizoval ho minister informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý). Hlas opätovne potvrdil, že túto zmenu ešte predloží. Zároveň poukázal, že o tom komunikovali aj v rámci koalície. Šutaj Eštok odmietol kritiku Migaľa. Upozornil na to, že kompetencie pri príprave nových eurofondov treba presunúť na Úrad podpredsedu SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku aj preto, lebo opodstatnenosť ministerstva informatizácie je dnes otázna. „Koniec koncov, to pripúšťa aj súčasný minister Migaľ, ktorý hovorí o tom, že ministerstvo je v štádiu ukončenia samotného rezortu,“ doplnil. Vyzval Migaľa, aby na predstaviteľov Hlasu neútočil.
Parlament v stredu schválil nový zákon o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Hlasovalo zaň všetkých 144 prítomných poslancov. Za novou legislatívou stojí ministerstvo školstva. Má na Slovensko priniesť komplexný, koordinovaný a multidisciplinárny systém ochrany detí pred radikalizáciou. Bude fungovať na národnej aj regionálnej úrovni. Vzniknú funkcie národného koordinátora a regionálnych koordinátorov. Vytvoria sa aj rada integrovaného systému, regionálne rady a koordinačné skupiny na posudzovanie individuálnych prípadov, keď dochádza k ohrozeniu dieťaťa alebo jeho okolia.