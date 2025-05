Drucker vyzdvihol povinné MŠ od troch rokov, Majerský to kritizoval

Bratislava 10. mája (TASR) - Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) vyzdvihol, že od roku 2028 bude materská škola (MŠ) pre deti od troch rokov povinná. Šéf opozičného KDH Milan Majerský túto zmenu kritizoval. Uviedli to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Diskutovali aj o zvýšení platov zamestnancov v školstve.



„Podľa všetkých výskumov, ktoré máme, potrebuje dieťa práve v tomto veku najviac pomôcť v jeho rozvoji aj pre jeho budúcnosť,“ podotkol minister. Verí, že ak sa rodičia nevedia alebo nechcú postarať o svoje deti a nie je to ich úplnou prioritou, má sa o nich postarať štát. Taktiež spomenul možnosť pre rodičov, ktorí chcú dieťa na ďalšie vzdelanie pripraviť sami. Podotkol, že kapacít MŠ bude dosť, možno v nejakých regiónoch budú podľa jeho slov chýbať. Učiteľov bude podľa Druckera chýbať v súvislosti so zmenou do 1000.



Majerský považuje povinnosť prijímať trojročné deti do MŠ za nezmysel. Poukázal na právo rodičov na výchovu svojho dieťaťa aj na právo dieťaťa na to, že výchovu mu má primárne zabezpečovať rodič. „To, že sa dá dieťa do MŠ, má byť možnosť, nie povinnosť,“ zdôraznil. Potrebné by skôr boli podľa neho asistentské služby a asistenti, ktorí by v rámci terénnej sociálnej práce pracovali s rodinami z marginalizovaných rómskych komunít a dali im vhodný návod, ako vychovávať deti.



Na zvyšovanie platov v školstve pôjde podľa Druckera v roku 2026 takmer 700 miliónov eur, v čistej požiadavke na zvýšenie konsolidácie je to podľa jeho slov asi 341 miliónov. „A áno, 341 miliónov eur budú musieť zaplatiť všetci občania Slovenska, ale ja verím, že chceme mať lepšiu kvalitu vzdelávania, zaplatenia učiteľov,“ doplnil. Sám podľa svojich slov rád prispeje k tomu, ak bude treba zvýšiť nejakú daň, aby učitelia mali svoje peniaze.



Majerský kritizoval, že v tomto roku ide do školstva 4,5 percenta HDP. V roku 2023 pritom podľa neho išlo 4,6 percenta HDP.



Diskutovali aj o pápežovi Levovi XIV. a oboch teší, že volá po pokoji a mieri na celom svete.