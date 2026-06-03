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Drucker: Zonácie národných parkov by mali ísť na rokovanie 24. júna
Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS) v reakcii na zonácie uviedla, že postup ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) a celej vlády je ukážkou neschopnosti a arogancie.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Zonácie národných parkov by malo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predložiť na rokovanie vlády 24. júna. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister školstva poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD). Proces schvaľovania zonácií kritizuje opozícia aj environmentálne organizácie.
„Od prvej zonácie, ktorú robila predchádzajúca vláda, pripravila Európska komisia (EK) guideliny, tzv. odporúčania v oblasti vnútorných predpisov, ako je metodika, ako sa majú realizovať zonácie v prípade starých lesov. Toto všetko sme museli urobiť, na tomto všetko komunikujeme a vyjasňujeme si to,“ skonštatoval Drucker.
Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS) v reakcii na zonácie uviedla, že postup ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) a celej vlády je ukážkou neschopnosti a arogancie. „Z Polonín mal byť prírodný park, zvrátila sa nedostatočná ochrana území hlucháňa, zvýšili sa aj bezzásahové zóny. V zonáciách sú však naďalej úpravy, ktoré idú proti podmienkam plánu obnovy. Hoci bol minister podľa našich informácií rozhodnutý zonácie dnes predložiť vláde, je dobrou správou, že vypočul naše varovania,“ povedala Stohlová. Vyzvala Tarabu, aby prestal hrať vabank s pol miliardou eur, zonácie riadne dokončil a odkonzultoval s EK, kým ich nechá schváliť.
Enviroorganizácie zároveň upozornili, že strata peňazí z plánu obnovy je reálnejšia. Zonácie sa podľa nich dajú pomerne ľahko upraviť tak, aby spĺňali kritériá. „Stále existuje priestor na odborné riešenie, ktoré by umožnilo splniť záväzky Slovenska, zachovať dôveryhodnosť štátu a ochrániť milióny eur určené pre našu krajinu. Ak však Slovensko o peniaze príde len preto, že minister Taraba odmieta hľadať kompromis, pôjde o zlyhanie, ktoré nezaplatia politici, ale občania a verejné financie,“ poznamenali environmentalisti.
Zonáciou majú prejsť štyri národné parky, a to Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malá Fatra. Dokončenie procesu zonácie prijatím vyhlášok vládou SR je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie ôsmej žiadosti o platbu.
Koaličná SNS sa dištancovala od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil šéf envirorezortu. Predseda SNS Andrej Danko trval na odvolaní Tarabu. Minister si za návrhmi stojí. Ak by do konca septembra nedošlo k dohode s SNS, Taraba sa vzdá funkcie ministra.
„Od prvej zonácie, ktorú robila predchádzajúca vláda, pripravila Európska komisia (EK) guideliny, tzv. odporúčania v oblasti vnútorných predpisov, ako je metodika, ako sa majú realizovať zonácie v prípade starých lesov. Toto všetko sme museli urobiť, na tomto všetko komunikujeme a vyjasňujeme si to,“ skonštatoval Drucker.
Opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS) v reakcii na zonácie uviedla, že postup ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) a celej vlády je ukážkou neschopnosti a arogancie. „Z Polonín mal byť prírodný park, zvrátila sa nedostatočná ochrana území hlucháňa, zvýšili sa aj bezzásahové zóny. V zonáciách sú však naďalej úpravy, ktoré idú proti podmienkam plánu obnovy. Hoci bol minister podľa našich informácií rozhodnutý zonácie dnes predložiť vláde, je dobrou správou, že vypočul naše varovania,“ povedala Stohlová. Vyzvala Tarabu, aby prestal hrať vabank s pol miliardou eur, zonácie riadne dokončil a odkonzultoval s EK, kým ich nechá schváliť.
Enviroorganizácie zároveň upozornili, že strata peňazí z plánu obnovy je reálnejšia. Zonácie sa podľa nich dajú pomerne ľahko upraviť tak, aby spĺňali kritériá. „Stále existuje priestor na odborné riešenie, ktoré by umožnilo splniť záväzky Slovenska, zachovať dôveryhodnosť štátu a ochrániť milióny eur určené pre našu krajinu. Ak však Slovensko o peniaze príde len preto, že minister Taraba odmieta hľadať kompromis, pôjde o zlyhanie, ktoré nezaplatia politici, ale občania a verejné financie,“ poznamenali environmentalisti.
Zonáciou majú prejsť štyri národné parky, a to Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malá Fatra. Dokončenie procesu zonácie prijatím vyhlášok vládou SR je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie ôsmej žiadosti o platbu.
Koaličná SNS sa dištancovala od návrhu zonácie Tatier, ktorý pripravil šéf envirorezortu. Predseda SNS Andrej Danko trval na odvolaní Tarabu. Minister si za návrhmi stojí. Ak by do konca septembra nedošlo k dohode s SNS, Taraba sa vzdá funkcie ministra.