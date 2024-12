Drucker:Nie je dobrým signálom,že sa ešte nezvolil predseda parlamentu

Bratislava 13. decembra (TASR) - To, že sa stále nepodarilo zvoliť nového predsedu parlamentu, hoci bola ambícia tak urobiť do konca roka, nie je dobrým signálom. Uviedol to pred piatkovým rokovaním vlády minister školstva a podpredseda Hlasu-SD Tomáš Drucker. Vo vnútri koalície podľa neho diskutujú, no za podstatné považuje to, že zákony v parlamente prechádzajú.



Drucker v reakcii na dianie v koalícii i v poslaneckom klube Hlas-SD povedal, že sa interne diskutuje a naďalej sa bude. "Vždy je dobré, ak existujú aj iné názory," zdôraznil pred novinármi. "Je našou úlohou, aby sme debatovali," doplnil. Ocenil aj schválenú legislatívu, ktorá rieši opatrenia na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ide podľa neho o mimoriadne opatrenia, ktoré nikto nechce zaviesť. "Ale pokiaľ by sa neprišlo s iným návrhom, naozaj by hrozilo, že ak má štát zabezpečiť ústavné právo pre občanov, musel by pristúpiť k tomu, k čomu pristúpila aj vláda Ivety Radičovej, a to je vyhlásenie núdzového stavu, čo je oveľa horšie riešenie z pohľadu zásahu do práv všetkých obyvateľov, zamestnávateľov, podnikateľov," vyhlásil. Cieľom je však podľa neho dohodnúť sa s lekármi. Apeluje na nich, aby pre peniaze nenechali pacientov bez zdravotnej starostlivosti.



Minister pôdohospodárstva a podpredseda Smeru-SD Richard Takáč si myslí, že sa zbytočne hľadá problém, keďže drvivá väčšina zákonov v parlamente prešla bez problémov. Dodal, že koalícia nikdy nefunguje ideálne. Pripustil, že ide o vyrušujúci stav, no na vláde podľa neho veci prechádzajú jednomyseľne. "Myslím si, že v novom roku bude všetko fungovať určite lepšie," povedal v piatok novinárom.



Pri hlasovaní o návrhu o dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti boli proti dvaja poslanci NR SR za Hlas-SD. Predstavitelia Hlasu-SD deklarujú, že situáciu budú riešiť interne na klube. Koalícia zároveň od apríla nemá dohodu na mene nového šéfa parlamentu.