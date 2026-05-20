Drucker:Podpora duševného zdravia je prioritou celého rezortu školstva
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Podpora duševného zdravia nie je len osobnou prioritou ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), ale prioritou celého rezortu školstva. Poznamenal to šéf rezortu školstva, výskumu, vývoja a mládeže pri príležitosti odbornej konferencie Dieťa v ohrození, ktorú organizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Dvojdňové podujatie (20. - 21. 5.) prepája odborníkov z oblasti psychológie, školstva, prevencie, zdravotníctva aj sociálnej oblasti. TASR o tom informovali z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
Hlavnou témou tohto ročníka konferencie sú potreby detí ako základ prevencie a odolnosti. Konferencia reaguje na aktuálne výzvy, ktorým čelia deti, mladí ľudia aj odborní zamestnanci, a to od nárastu psychických ťažkostí a rizikového správania až po potrebu systematickej podpory duševného zdravia a budovania bezpečného školského prostredia. „Vidíme, že dnešné deti vyrastajú v digitálnom svete, ktorý prináša množstvo príležitostí, ale aj nové riziká pre ich psychiku, vzťahy a pocit bezpečia. Aj preto posilňujeme systém poradenstva a prevencie, aby deti, rodičia aj školy mali dostupnú odbornú pomoc a podporu včas,“ uviedol Drucker.
Program konferencie prináša desiatky odborných prednášok a workshopov zameraných na prevenciu, psychickú odolnosť, ADHD, supervíziu, bezpečnosť v školách, psychosexuálny vývin či včasnú intervenciu detí a mládeže. V Bratislave vystúpia odborné autority zo Slovenska aj zo zahraničia. Vo štvrtok sa účastníkom prihovorí profesorka detskej a dorastovej psychiatrie z Oxfordskej univerzity Mina Fazelová, ktorá predstaví britský program podpory duševného zdravia žiakov založený na dátach a skúsenostiach škôl v Spojenom kráľovstve.
Súčasťou konferencie sú aj praktické workshopy zamerané na prevenciu v oblasti mediálnej gramotnosti a kritického myslenia, radikalizáciu a extrémizmus. Účastníci majú zároveň priestor spoznať preventívne programy, metodiky a odborné aktivity dostupné prostredníctvom bezplatnej aplikácie ePoradenstvo. „Veríme, že prednáškami a workshopmi na konferencii vytvoríme priestor na interakciu a diskusiu o tom, ako realizovať odborné činnosti pre deti a mládež tak, aby vychádzali primárne z ich potrieb. Tešíme sa, že spoločne vytvorené nové preventívne programy, ktoré tak chýbali v našej praxi, obohatia odborné činnosti na školách a v poradenských zariadeniach,“ dodala riaditeľka VÚDPaP Alena Kopányiová.
