Drucker: V rozpočte sú zabezpečené príplatky pre učiteľov

Bratislava 1. februára (TASR) - V štátnom rozpočte sú podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) zabezpečené príplatky pre učiteľov na rok 2024. S partnermi chce rokovať o tom, pre koho sú férové. Verí, že od marca bude existovať systém na vyrovnávanie ekonomických rozdielov, aby bolo odmeňovanie spravodlivé. Predseda Odborového zväzu školstva Pavel Ondek pre TASR uviedol, že zatiaľ sa hovorí iba o Bratislavskom kraji.



"Mne sa podarilo v rozpočte už na tento rok zabezpečiť peniaze na takéto príplatky," avizoval minister. Zároveň skonštatoval, že začínajúci učitelia si často nevyberú Bratislavu, pretože inde majú nižšie náklady. "V Bratislave máme viac ako 25 percent neobsadených pracovných miest v porovnaní s ôsmimi percentami priemeru," upozornil.



Stimul osobného hodnotenia zamestnancov školstva je podľa Ondeka silne motivačný, no od vlády neočakáva skokovú zmenu. Ako zdôraznili odborári, potrebné je pozrieť sa na celé Slovensko. "Pokiaľ bratislavský pedagóg cestuje do zamestnania mestskou dopravou, tak je to preňho lacnejšie, ako keď na východnom Slovensku cestuje z krajského mesta Prešov do dediny, ktorá je od Prešova vzdialená 25 kilometrov, denno-denne tam a späť," poukázal ich predseda.



Energie a potraviny stoja podľa Ondeka takmer rovnako na celom Slovensku. Rozdiely sú v nájomných bytoch, cenách bytov a službách, poznamenal. "Odmeňovanie stále nedosiahlo úroveň, aby zamestnanci v školstve nemuseli mať ďalšie zamestnanie a aby uživili svoju rodinu, samozrejme seba, aby si mohli kúpiť byt alebo zaplatiť nájom a aby mali aj kultúrne a športové vyžitie," zdôraznil.



Školskí odborári by uvítali, keby sa každý rok nerokovalo o navýšení platov v rámci kolektívnej zmluvy, ale boli určené koeficienty.