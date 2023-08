Druhý a tretí album skupiny Tublatanka vychádzajú v reedícii

Bratislava 1. augusta (TASR) - Vydavateľstvo Opus a skupina Tublatanka pokračujú postupne vo vydávaní reedícií jej prvých albumov. Po debute Tublatanka sa na pultoch hudobných obchodov už objavuje ich druhá a tretia štúdiovka. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Legendárna rocková skupina vydala svoj druhý štúdiový album Skúsime to cez vesmír v roku 1987. "Tento album sme znova nahrávali len v osemstopovom štúdiu v centre Bratislavy, tak ako aj prvý. Chceli sme nahrávať v Pezinku, kde bolo 24-stopové štúdio, ale vedenie Opusu rozhodlo inak - veď Tublatanka sú len traja....Ale jediná vec, čo ma potešila, v tom malom štúdiu bol zvukovo lepší klavír a ja som mal pripravenú pieseň Dnes, v ktorej som si želal dobrý zvuk piana. Vytiahli sme ho zašitý zo zadnej časti a odkryli plachtu. Prišiel aj človek, ktorý ho skoro dve hodiny ladil, a tak bol pripravený na nahrávanie. Tešil som sa, že v piesni Dnes zaznel na nahrávke perfektný zvuk klavíra," spomína líder Martin Ďurinda.



Skupina sa týmto albumom definitívne presadila na profesionálnej scéne a v klasickej zostave (Ďurinda - Horváth - Černý) priniesla kolekciu desiatich výrazných rockových piesní autorov Martina Ďurindu a Martina Sarvaša, spomedzi ktorých vyčnievajú megahity Skúsime to cez vesmír a Dnes. Album vychádza po 36 rokoch v obnovenej vinylovej reedícii.



Tretí štúdiový album Žeravé znamenie osudu vyšiel v roku 1988, teda krátko po druhom albume. Najväčšími hitmi z neho boli piesne Pravda víťazí a Láska, drž ma nad hladinou.



"V piesni Žeravé znamenie osudu bubeník Ďuro Černý na svojich nových bubnoch prvýkrát použil dva kopáky, čo bolo v tej dobe veľmi tvrdé a výnimočné bubnovanie, naši fanúšikovia si tú pieseň obľúbili ako najrockovejšiu z celého albumu," hovorí Ďurinda k titulnej piesni tretieho albumu a pridáva zážitok z fotenia: "Obal Žeravé znamenie osudu sme fotili v kováčskej dielni v Dunajskej Lužnej pri Bratislave, kde sme nad ohňom kuli a žeravili kovové logo Tublatanka. V dielni sme sa obliekli do slovenských krojov, bolo nám tam poriadne dusno a horúco pri silnom ohni, ale presne tú atmosféru sme potrebovali dostať na obal."