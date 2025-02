Druhý akčný plán k stratégii celoživotného vzdelávania má 24 opatrení

Bratislava 5. februára (TASR) - Druhý akčný plán k národnej stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva zahŕňa 24 opatrení rozdelených do 13 tematických celkov. Plniť sa má v rokoch 2025 - 2027. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, ktorý vláda schválila na stredajšom rokovaní.



Úlohou dokumentu je rozpracovať a konkretizovať opatrenia schválené v Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 - 2030 na dané obdobie najbližších rokov 2025 - 2027 a reagovať tak na dynamicky sa meniaci trh práce, charakter práce v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a systematických zmien v oblasti vzdelávania pre každého.



"Nosným cieľom schválenej národnej stratégie je zabezpečiť pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas celého života, v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote," uviedol rezort v predloženom materiáli.



Akčný plán obsahuje plán aktivít na uvedené časové obdobie, ktorý vychádza z tematických oblastí stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva a v nich navrhnutých opatreniach. Každé opatrenie obsahuje návrh súboru aktivít, smerujúcich k dosiahnutiu cieľov daného opatrenia, ako aj celkových cieľov stratégie, výstupové indikátory, inštitúcie zapojené do ich realizácie a indikáciu možných finančných zdrojov.