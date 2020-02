Druhý lavínový stupeň platí vo Vysokých, Západných i Nízkych Tatrách

Liptovský Hrádok 3. februára (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v pondelok vo Vysokých, Západných i Nízkych Tatrách od 1600 metrov nad morom. V ostatných pohoriach a polohách prevláda malá lavínová hrozba, prvý stupeň. TASR o tom informoval Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



"Nedeľňajšie (2. 2.) zrážky postupne prechádzali z dažďa do sneženia, takže sneh padal na namoknutý povrch. To spôsobilo čiastočnú stabilizáciu nových vrstiev snehovej pokrývky. V najvyšších polohách a na záveterných svahoch najvyšších polôh sa vplyvom veľmi silného vetra nachádzajú snehové vankúše, prípadne preveje z nového snehu. Tieto útvary predstavujú hlavné nebezpečenstvo, ktoré je možné veľkým dodatočným zaťažením uvoľniť," upozornil Buliak.



Nebezpečné sú podľa Buliaka hlavne východné až juhovýchodné svahy, pretože fúkal západný až severozápadný vietor.



Ráno bolo na horách prevažne oblačné až zamračené počasie s prehánkami. Teploty vzduchu sa pohybovali v rozsahu od mínus siedmich na vrcholoch hôr po plus jeden stupeň Celzia v nižších polohách. Vo všetkých pohoriach fúka silný vietor severozápadných smerov, na hrebeňoch ojedinele v nárazoch dosahuje 126 kilometrov za hodinu, doplnil Buliak.