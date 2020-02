Druhý lavínový stupeň trvá vo všetkých slovenských pohoriach

Liptovský Hrádok 21. februára (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, aktuálne platí vo všetkých slovenských pohoriach. Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Za poslednú periódu sneženia pripadlo do 30 centimetrov prachového snehu, ktorý leží na tvrdom podklade. Vietor ho previeval na záveterné svahy najmä južných, juhovýchodných a východných orientácií, kde sa uložil vo forme nebezpečných snehových dosiek a vankúšov. Tie je možné uvoľniť najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení," uviedol Bešinský s tým, že hrebene a náveterné žľaby sú tvrdé až ľadové a pohyb je možný len za pomoci stúpacích želiez.



Ráno bolo na horách prevažne zamračené počasie s postupným slabým snežením od západu. Teplota sa pohybovala od mínus desiatich do mínus dvoch stupňov Celzia. Za posledných 24 hodín nové zrážky nepribudli, no horskí záchranári v piatok očakávajú postupné sneženie vo všetkých pohoriach. Fúkal prevažne západný vietor do desiatich, v nárazoch do 18 metrov za sekundu. "Vietor počas dňa zosilnie na silu víchrice s nárazmi do 38 metrov za sekundu. Preto neodporúčame pohyb vo vysokohorskom teréne, najmä ľuďom neznalým v lavínovej problematike," doplnil Bešinský.