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Druhý stupeň teroristického ohrozenia zostáva naďalej v platnosti
Rada sa zaoberala aj aktuálnou situáciou v oblasti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku a v okolitých krajinách.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Druhý stupeň teroristického ohrozenia zostáva naďalej v platnosti. V piatok ho na svojom zasadnutí po vyhodnotení bezpečnostnej situácie odporučila ponechať v platnosti Rada Národného bezpečnostného analytického centra. TASR o tom informoval hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Druhý stupeň znamená podľa vysvetliviek na webe Slovenskej informačnej služby zvýšené ohrozenie, no útok na území SR je málo pravdepodobný.
„V nadväznosti na streľbu v Krakove sa členovia rady venovali pripravenosti bezpečnostných zložiek a štátnych orgánov Slovenskej republiky na riešenie obdobných udalostí. Súčasťou diskusie boli aj návrhy preventívnych a bezpečnostných opatrení na zvládnutie takýchto incidentov,“ uviedol o zasadnutí Neumann.
Osobitnou témou boli podľa neho bezpečnostné opatrenia v súvislosti s kultúrnymi, spoločenskými a náboženskými podujatiami pred vianočnými a novoročnými sviatkami a počas nich. „Členovia rady informovali o pripravenosti jednotlivých rezortov a prerokovali návrhy opatrení na zabezpečenie pokojného priebehu sviatočného obdobia,“ priblížil hovorca.
Rada sa zaoberala aj aktuálnou situáciou v oblasti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku a v okolitých krajinách. Rezort vnútra informoval o aktivitách, ktoré vykonal s cieľom na zabezpečenie vlastnej vyššej kybernetickej odolnosti.
„Vzhľadom na režimový charakter opatrení nie je možné zverejniť ich podrobnosti. Vo všeobecnosti boli zamerané na rozšírenie spôsobilostí rezortu odolávať sofistikovaným kybernetickým útokom. Zahŕňali dobudovanie bezpečnostných a overovacích prvkov, prípravu dohľadových centier s nepretržitou prevádzkou v režime 24/7 a výmenu zastaraných prvkov IT infraštruktúry. Zároveň rezort pripravuje vytvorenie špecializovaného tímu v rámci nového útvaru s cieľom posilniť riadenie bezpečnosti v kybernetickej oblasti,“ avizoval Neumann.
„V nadväznosti na streľbu v Krakove sa členovia rady venovali pripravenosti bezpečnostných zložiek a štátnych orgánov Slovenskej republiky na riešenie obdobných udalostí. Súčasťou diskusie boli aj návrhy preventívnych a bezpečnostných opatrení na zvládnutie takýchto incidentov,“ uviedol o zasadnutí Neumann.
Osobitnou témou boli podľa neho bezpečnostné opatrenia v súvislosti s kultúrnymi, spoločenskými a náboženskými podujatiami pred vianočnými a novoročnými sviatkami a počas nich. „Členovia rady informovali o pripravenosti jednotlivých rezortov a prerokovali návrhy opatrení na zabezpečenie pokojného priebehu sviatočného obdobia,“ priblížil hovorca.
Rada sa zaoberala aj aktuálnou situáciou v oblasti kybernetickej bezpečnosti na Slovensku a v okolitých krajinách. Rezort vnútra informoval o aktivitách, ktoré vykonal s cieľom na zabezpečenie vlastnej vyššej kybernetickej odolnosti.
„Vzhľadom na režimový charakter opatrení nie je možné zverejniť ich podrobnosti. Vo všeobecnosti boli zamerané na rozšírenie spôsobilostí rezortu odolávať sofistikovaným kybernetickým útokom. Zahŕňali dobudovanie bezpečnostných a overovacích prvkov, prípravu dohľadových centier s nepretržitou prevádzkou v režime 24/7 a výmenu zastaraných prvkov IT infraštruktúry. Zároveň rezort pripravuje vytvorenie špecializovaného tímu v rámci nového útvaru s cieľom posilniť riadenie bezpečnosti v kybernetickej oblasti,“ avizoval Neumann.