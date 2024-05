Držiteľmi 17. ročníka ceny Fénix sa stali viaceré pamiatky

Bratislava 3. mája (TASR) - Kultúrnymi pamiatkami roka a držiteľmi ceny Fénix sa v rámci 17. ročníka súťaže stali Várdomb - starý vodojem v Bernolákove (kategória komplexná obnova), kaštieľ vo Voderadoch (čiastočná obnova) a organ v Kostole svätého Michala archanjela vo Vaďovciach (výnimočný počin záchrany). TASR o tom informovalo Ministerstvo kultúry (MK) SR, ktoré je vyhlasovateľom súťaže a generálny partner súťaže Nadácia SPP.



Odborná porota zároveň udelila čestné uznanie obci Lednické Rovne za príkladný prístup k obnove parku kaštieľa. Verejnosť rozhodla internetovým hlasovaním o ocenení generálneho partnera súťaže za najkrajšie obnovenú pamiatku, pričom najviac hlasov získala kúria Andrássyovcov v Gombaseku.



Osobitný titul "Adept na cenu Fénix - Kultúrna pamiatka roka" získala pamiatka Berggericht - budova mineralogickej expozície, ktorá spadá pod Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici. Celkovo bolo do ankety v rámci 17. ročníka prihlásených 33 obnovených pamiatok.



"Verím, že aj táto súťaž prispeje svojím spôsobom k podpore cestovného ruchu, pretože ľudia budú zvedaví na ocenené pamiatky a pôjdu si ich do jednotlivých regiónov aj osobne pozrieť. A zároveň verím, že to inšpiruje aj ďalších majiteľov kultúrnych pamiatok, aby sa nebáli pustiť do obnovy," povedala ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).



Správkyňa Nadácie SPP Eva Guliková vyzvala vlastníkov pamiatok, ktorí v roku 2023 už ukončili alebo v roku 2024 ukončia obnovu národnej kultúrnej pamiatky alebo jej ucelenej časti, aby neváhali a prihlásili svoje projekty do 18. ročníka súťaže. "Chceme povzbudiť v úsilí aj tých, ktorí s obnovou začali, respektíve ju ešte len pripravujú. Našou ambíciou je totiž v súťaži sledovať obnovu pamiatok od začiatku až po jej úspešný koniec," podotkla.



Cieľom projektu je motivovať vlastníkov historických pamiatok, aby zodpovedne pristupovali k ich obnove a venovali im náležitú pozornosť. Do súťaže sa mohli prihlásiť rôzne typy pamiatok od hradov, zámkov, kostolov, synagóg cez radnice, vily, meštianske domy, mosty, železničné stanice, až po industriál a iné zaujímavé pamiatky z celého Slovenska. Do súťaže bolo možné prihlásiť objekty, ktorých obnova bola dokončená v rokoch 2022 a 2023.



Laureáti získali sklenenú sošku Fénix od medzinárodne rešpektovaného umelca, sklárskeho dizajnéra Patrika Illa, zároveň osvedčenie o udelení ceny a tiež finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže vo výške 10.000 eur.